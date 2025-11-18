1호기업 ㈜케이에이씨 보증서 전달 보증료 100% 지원, 대출금리 우대

하나은행은 HL만도, 한국무역보험공사와 함께 강원도 원주시 ㈜케이에이씨 반계공장을 방문해 보증서를 전달(사진)하고, 유동성 지원 등 내실 있는 금융지원을 이어가기로 했다고 18일 밝혔다.

㈜케이에이씨는 ‘자동차 부품산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원’ 1호 지원 기업이다. 하나은행과 HL그룹은 9월 미국 상호관세 시행으로 직간접 피해가 우려되는 자동차부품 수출기업의 경영 안정화를 위해 금융지원 업무협약을 맺었다. 하나은행과 HL만도가 각각 60억원, 20억원씩 출연해 1020억원 규모의 수출금융을 지원하는 프로그램이다.

지원 대상은 HL그룹의 자동차부품 전문 생산기업인 HL만도가 추천하는 협력업체다. 선정 기업은 ▷보증료 100% 지원 ▷대출금리 우대 ▷외국환수수료·환율 우대 등 실질적인 금융 지원을 받는다. 17일 강원도 원주시 ㈜케이에이씨 반계공장에서 열린 행사는 1호 보증서 발급 기업을 격려하고, 대기업과 중소·중견기업 간 지속적인 상생 협력을 도모하고자 마련됐다.

㈜케이에이씨는 조향 장치 등 자동차 부품을 생산해 HL만도 등에 공급하는 수출 중소기업이다. 하영봉 ㈜케이에이씨 대표이사는 “보증 한도 우대뿐만 아니라 보증료 100% 지원이라는 혜택까지 제공받아 수출경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것”이라고 했다.

진건창 하나은행 외환사업본부장은 “앞으로도 하나은행은 기업의 투자와 수출에 활력을 불어넣을 수 있는 다양한 금융지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

하나금융그룹은 지난 10월 대내외 경제 불확실성 증대로 인한 구조적 저성장 위기 극복과 국가의 새로운 미래성장동력을 확보하기 위해 모든 관계사가 참여하는 ‘경제성장전략 TF(태스크포스)’를 구축했다. 김벼리 기자