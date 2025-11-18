4050 프리시니어 고객 초청

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 서울시 중구 ‘정동 1928 아트센터’에서 4050세대 프리시니어(4050세대) 고객을 초청해 ‘신한 프리미어(Premier) 컬처(Culture) 정동길 낭만’ 행사를 열었다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 6월 시니어(장년층) 고객을 대상으로 진행한 ‘신한 프리미어 정동길 첫사랑’의 후속 프로그램이다. ▷가을 정취를 느끼는 ‘정동길 산책’ ▷신한금융그룹의 자산관리 인사이트를 제공하는 ‘금융콘서트’ ▷음악으로 감성을 더하는 ‘낭만음악회’ 등으로 구성했다.

‘정동길 산책’은 서울시립미술관에서 출발해 덕수궁 돌담길, 중명전, 구 러시아공사관을 거쳐 ‘정동1928 아트센터’까지 이어지는 코스로 진행했다. 이어 진행된 ‘금융콘서트’는 신한금융그룹 자산관리 전문가 조직 ‘신한 프리미어 패스파인더’ 소속 신한은행·신한투자증권 전문가와 프리시니어 고객이 대담 형식으로 소통하는 방식으로 이뤄졌다. 특히 지난 7월 발간된 신한금융그룹 자산관리 가이드북 ‘혜안’을 바탕으로 프리시니어 세대가 실질적으로 고민하는 자산관리 전략을 다뤘다.

마지막 순서인 ‘낭만음악회’에서는 ‘신한음악상’ 수상자들이 가을 감성을 담은 클래식 연주를 선보였고, 가수 조성모의 공연이 이어졌다.

신한은행 관계자는 “이번 행사는 프리시니어 고객의 삶과 취향을 깊이 이해하고 금융과 문화를 함께 즐길 수 있도록 마련한 행사”라며 “앞으로도 고객의 인생 여정에 진정성 있게 동행하며, 신한 프리미어만의 차별화된 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.