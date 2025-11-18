[헤럴드경제=정목희 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 ‘대만 유사시 일본 개입 가능성’을 시사한 이후 중일 간 갈등이 커지는 가운데, 중국 주재 일본 대사관이 현지 체류 일본인들에게 안전에 유의하라고 당부했다.

18일 산케이신문 등에 따르면 주중 일본대사관은 전날 홈페이지 등을 통해 중국에 거주하거나 체류 중인 일본인을 상대로 안전 주의를 촉구했다.

대사관은 홈페이지에 게시한 ‘최근 일중 관계를 둘러싼 현지 보도에 따른 안전 대책’이라는 글에서 “외출 시 수상한 사람의 접근에 주의하고, 여러 명이 함께 행동하는 등 안전 확보에 힘써 달라”고 요청했다.

이와 관련해 산케이신문은 다카이치 총리가 지난 7일 ‘대만 유사시’는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 ‘존립위기 사태’에 해당할 수 있다고 말한 데 대해 중국 언론의 비판이 커지고 있는 데 따른 대응이라고 전했다.

기하라 미노루 관방장관은 이날 정례 기자회견에서 “대사관은 주재 지역의 치안이나 정치 정세 등을 종합적으로 감안해 판단한다”며 “이번 주의 환기는 일중 관계를 둘러싼 현지 보도 등 상황에 입각해 현지 체류 일본인에 안전 대책을 당부한 것”이라고 설명했다.

그는 이날 베이징에서 가나이 마사아키 일본 외무성 아시아대양주국장과 류진쑹 중국 외교부 아주사장(아시아국장)이 만나는 일정과 관련해서는 정기적으로 벌여온 국장급 협의이며 “전회는 일본에서 열려 이번에는 베이징에서 개최되는 것”이라고 말했다.