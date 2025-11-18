[헤럴드경제(인천)=이홍석]인천항만공사(IPA)는 올해 인천항 연안여객터미널 이용객 수가 11월 기준 100만명을 달성했다고 18일 밝혔다.

이런 추세라면 올 연말까지 역대 최고 실적이 예상된다.

이는 2013년 첫 100만명 돌파 이후 2019년에 이어 세 번째 기록으로 코로나19 팬데믹 이후 처음이다.

이에 따라 인천항 연안여객은 팬데믹 기간 중 급감했던 수요가 점차 회복되며 올해 뚜렷한 반등세를 보이고 있다.

인천항먼공사에 따르면 올해는 지자체 운임지원정책, 덕적-인천 신규항로 개설(7월)과 터미널 이용환경 개선 노력 등이 맞물리며 전년 대비 약 20% 증가한 실적을 기록했다.

올해는 이전 100만명 달성 연도에 비해 달성 시점이 한층 앞당겨졌다. 이러한 상승 흐름이 연말까지 이어질 경우 역대 최고 실적 달성도 기대되는 상황이다.

인천항만공사는 연안여객터미널 주차장 확장, 여객 대기공간 확대 등 이용 편의시설 개선을 지속 추진해 왔다.

또 섬 관광 활성화와 지역상생을 위한 다양한 협력사업 추진과 섬 지역 관광 활력 회복, 지속가능한 관광 기반 조성 등에 힘쓰고 있다.

인천항만공사 이경규 사장은 “연안여객 100만명 달성은 인천항 연안여객이 코로나 이후 다시 활력을 되찾았음을 보여주는 뜻깊은 성과”라고 말했다.