신발·겨울 겉옷 등 인기

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 연간 최대 규모 온·오프라인 할인 캠페인 ‘무신사 무진장 25 겨울 블랙프라이데이’ 시작 하루 만에 거래액 600억원을 돌파했다고 18일 밝혔다.

지난 16일 저녁 7시에 시작한 무신사 무진장 겨울 블프는 90여분 만에 누적 판매액 100억원을 돌파했다. 행사 시작 25시간 만인 17일 저녁 8시께 누적 판매액은 600억원을 넘어섰다. 판매 수량은 100만 개를 돌파하며 분당 600개가 넘는 상품이 판매된 것으로 나타났다.

행사 첫날에는 신발 제품이 강세를 보였다. 겨울 겉옷도 10위 이내에 다수 이름을 올렸다.

무신사 무진장 겨울 블프가 동시에 진행된 오프라인 편집숍 ‘무신사 스토어’에도 고객들의 발길이 이어졌다. 행사 첫날인 16일 하루 동안 무신사 스토어 성수@대림창고, 홍대, 강남, 대구 등 4개 매장 합산으로 2만3000여명이 방문한 것으로 나타났다.

또 지난 15일과 16일 양일간 서울 성수동에서 진행된 오프라인 이벤트 반응도 좋았다. 특별 미션을 수행한 고객에게 랜덤 선물을 증정하는 ‘무신사 무진장 치트키’ 이벤트에는 2600여명이 참여했다.

무신사 관계자는 “패션을 중심으로 뷰티, 아웃렛, 부티크, 유즈드 등 다양한 카테고리에서 파격적인 혜택을 선보이며 무신사 무진장만의 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 말했다.