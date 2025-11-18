전국 42개 사업지구 506기 철탑 이설 임시·본 이설 병행, 송전선로 조기이설

[헤럴드경제=박로명 기자] 한국토지주택공사(LH)는 차질 없는 주택공급을 위해 전국 총 42개 지구 148.2㎞ 구간, 506기의 송전철탑의 이설·지중화 사업을 추진 중이라고 18일 밝혔다.

LH는 3기 신도시를 비롯한 전국 42개 공공주택 지구를 대상으로 송전철탑의 이설·지중화 사업을 추진하고 있다. 총 148.2㎞ 구간에 이설 대상 철탑은 506기다. 전체 사업비 규모는 약 4조원대에 이른다.

LH는 공사 기간 단축 및 주택공급 조기화를 위해 송전선로 이설 시 ‘임시 이설’과 ‘본 이설’을 병행 추진하는 ‘투 트랙(Two-Track) 전략’을 도입한다. 기존 송전선로 이설은 협의→설계→시공 등이 차례대로 진행돼 평균 8년 이상이 소요됐다. 이번에 도입되는 투 트랙 전략으로 임시 이설을 병행할 경우 평균 2~3년의 공사 기간 단축이 가능해진다.

현재 ‘용인반도체 국가산단’과 ‘하남교산 공공주택지구’에 먼저 적용했다. 향후 전국 주요 사업지구로 확대 적용할 계획이다. 특히 하남교산 지구의 경우 송전선로 지중화 전 임시 이설을 통해 토지 사용 시기를 최대 36개월 단축할 수 있을 것으로 보고 있다. 3000가구 주택공급 또한 2026년부터 조기 공급이 가능할 것으로 기대된다.

아울러 LH는 2026년부터 도시 설계단계부터 주민 시야와 조망권을 고려한 전력 인프라 설계를 가능하게 하는 ‘전력시설 3D 경관시뮬레이션’을 도입할 예정이다. 입주자가 창문 밖으로 보게 될 전력시설 위치를 입체적으로 구현해 입주민을 고려한 최적의 송전설비 위치와 차폐 방안 등 분석이 가능하다.

박동선 LH 국토도시본부장은 “송전철탑 이설은 단순한 전력 사업이 아닌 국가 주거정책을 뒷받침하는 필수 인프라 사업으로, 국민 주거 안정과 도시의 미래 경쟁력을 함께 높이는 일”이라며 “앞으로도 지자체, 한국전력 등과 협력해 공공 인프라를 구축할 것”이라고 말했다.