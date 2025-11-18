12월 7일까지 틴즈넘버 뒤 4자리 직접설정 가능 응모 통해 에어팟프로 등 경품 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오페이는 10대 전용 금융 서비스 틴즈넘버에서 뒷자리 4자리를 원하는 숫자로 설정할 수 있는 ‘내맘대로 틴즈넘버’ 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.

틴즈넘버는 만 14세부터 18세까지의 청소년이 이용할 수 있는 서비스다. 모바일 인증을 거쳐 틴즈넘버를 발급한 후 현금을 입금하면 곧바로 카카오페이의 선불충전금인 카카오페이머니로 전환되어 결제, 송금 등에 활용할 수 있다.

이번 프로모션을 통해 틴즈넘버 신규 발급 시 틴즈넘버 뒤 4자리를 본인이 원하는 숫자로 직접 설정할 수 있으며, 같은 번호는 선착순으로 제공된다. 내 생일, 외우기 쉬운 황금번호, 좋아하는 아이돌 데뷔일, 반려견 입양일처럼 나만의 의미를 담아 틴즈넘버를 만들 수 있어 더 쉽게 기억할 수 있고 나만의 독특함을 담아내는 재미도 더할 수 있다.

프로모션은 11월 17일부터 12월 7일까지 3주간 진행된다. 틴즈넘버를 새로 발급하고 ‘원하는 번호’로 계좌를 개설한 뒤 응모하면 추첨을 통해 ▷에어팟 프로(10명) ▷하이디라오 5만원권(100명) ▷카카오페이포인트 1000P(3000명) 등 경품을 받을 수 있다.

친구 공유 이벤트도 진행한다. 프로모션 페이지를 친구에게 공유하기만 해도 별도 추첨을 통해 치킨 콤보(100명) 경품 이벤트에 응모할 수 있다. 공유 횟수나 친구의 링크 유입 또는 발급 여부에 따라 당첨 확률은 높아진다.

‘내맘대로 틴즈넘버’ 프로모션은 카카오페이앱 및 카카오톡 카카오페이홈의 10대 전용 메뉴나 ‘혜택’ 탭에서 간편하게 참여할 수 있다.

틴즈넘버 서비스 출시 이후 현재까지 누적 발급자는 약 51만좌에 달한다.

카카오페이는 청소년의 금융활동 보호를 위해 금융생활 안전 장치도 마련했다. 입금 가능 한도를 1회 20만원, 한 달 100만원으로 제한하고, 해지와 재가입을 반복하더라도 사용자의 틴즈넘버를 유지하도록 해 실명성을 강화하고 시스템을 우회한 악용의 여지를 없앴다. 자금 추적이 어려운 ATM 입금과 무통장입금을 막고 불법이용방지 안내 문구를 화면에 상시 노출했다.

카카오페이는 “이번 프로모션은 금융 서비스에서도 10대 만의 ‘나만의 경험’을 제공하는 것이 특징”이라며 “청소년들이 틴즈넘버를 통해 금융을 더욱 편리하고 재미있게 경험하길 바란다”고 전했다.