[헤럴드경제=양대근 기자] 볼보자동차코리아(대표 이윤모)가 울산 지역 고객의 서비스 접근성을 높이고 차별화된 프리미엄 서비스를 제공하기 위해 ‘울산 서비스센터’를 확장 이전했다고 18일 밝혔다.

울산광역시 남구 돋질로 364에 위치한 울산 서비스센터는 지상 3층, 연면적 482.7㎡ 규모로 조성됐으며, 1층에는 리셉션 및 워크베이, 2층에는 고객대기실이 마련됐다. 새로운 서비스센터는 울산 시내 중심 대로변에 위치해 접근성이 뛰어나고, 최신 장비와 넓은 워크베이를 통해 서비스 효율성을 극대화했다.

울산 서비스센터는 아이언모터스(대표 김민규)에서 운영하며, 일반 수리 기준 월 최대 400대 처리가 가능한 최신 설비를 갖췄다. 또한 고객 맞춤형 정비 프로그램인 볼보 퍼스널 서비스(VPS, Volvo Personal Service) 시스템을 도입해 정비 품질 향상과 예약 대기 기간 단축을 동시에 실현할 예정이다.

울산 서비스센터는 확장 이전 오픈을 기념해 유상 수리 고객 대상 프로모션을 진행한다. ▲30만원 이상 유상 수리를 진행한 고객에게는 차량용 방향제를 ▲100만원 이상의 유상 수리를 진행한 고객에게는 아웃도어 활동에 유용한 웨건을 증정하며, 카카오내비 또는 네이버 스마트플레이스 후기를 작성한 고객에게는 볼보 머그컵 또는 몰튼 어매니티 세트를 증정한다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 “울산 서비스센터 확장 오픈은 더 많은 고객이 볼보자동차의 세심한 케어와 프리미엄 서비스를 경험할 수 있도록 하기 위한 노력의 일환”이라며, “앞으로도 전국 각지에서 고객 접근성을 높이고 서비스 네트워크를 강화해 나가겠다”고 전했다.