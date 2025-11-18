기업 지배구조·친환경 금융 등 평가 “ESG 경영의 전 영역 고도화 노력”

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 2025년 ESG평가에서 국내 금융회사 최초로 4회 연속 최상위 등급인 AAA 등급을 획득했다고 18일 밝혔다.

MSCI는 매년 전 세계 약 8500개 상장기업을 대상으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 종합적으로 평가해 최고 AAA부터 최저 CCC까지 총 7단계로 결과를 발표하고 있다.

KB금융은 올해 ▷기업 지배구조 ▷친환경 금융 ▷인적자본 ▷정보보호 및 데이터 보안 등 주요 항목에서 우수한 평가를 받았다. 국내 금융사 중 유일하게 AAA 등급을 4회 연속 획득함으로써 국내외 최고 수준의 ESG 경영 역량을 다시 한번 입증했다고 KB금융 측은 설명했다.

KB금융은 앞서 서스테이널리틱스의 ESG리스크 평가에서 국내 금융회사 중 최고 수준인 로우 리스크 등급을 받았고 다우존스 지속가능경영지수에서도 9년 연속 월드지수에 편입된 바 있다.

글로벌 ESG 평가기관은 ▷이사회 산하 ESG위원회를 중심으로 구축한 안정적인 지속가능경영 체제 ▷‘KB 그린 웨이브 2030’ 전략을 통한 녹색·전환금융 확대 ▷ISO 27001·ISMS 정보보호관리체계 인증 등을 높게 평가했다는 전언이다.

KB금융 관계자는 “이번 성과는 그룹 내 모든 구성원의 힘을 모아 ESG 경영의 전 영역을 고도화해 온 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 사회와 산업의 지속가능한 성장을 견인하는 금융 본연의 역할을 다하고자 최선을 다하겠다”고 전했다.