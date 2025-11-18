육아공동체 우수사례 발표 및 힐링 재즈공연 진행

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 18일 오전 시청 대회의실에서 ‘독박육아탈출! 육아공동체 성과보고회’를 열었다.

이번 행사는 육아공동체의 한해 활동을 마무리하고 성과를 공유하며 특별한 추억을 만드는 자리로 마련됐으며, 박형준 시장을 비롯해 육아공동체 부모, 자녀 등 200여명이 참석했다. ‘독박육아탈출! 육아공동체’는 혼자가 아닌 함께하는 육아공동체를 통해 양육 부담을 해소하고 긍정적인 출산·양육 문화를 조성하기 위해 시가 지난해부터 운영 중인 사업이다.

올해는 125팀 695가정(2024년 100팀 558가정)이 온·오프라인 공간에서 다양한 활동을 펼쳤다. 부모는 양육 정보를 공유하며 육아의 어려움·스트레스를 해소하고, 자녀는 새로운 친구를 사귀며 다양한 체험활동을 했다.

이번 행사는 크리스마스 분위기 속에서 ▷육아공동체 우수사례 발표 ▷활동 영상 상영 ▷우수 육아공동체 시상 ▷성과보고 ▷부모 힐링 재즈공연 순으로 진행됐다. 크리스마스 트리 포토존과 캐럴이 준비됐고 부모와 자녀가 함께 공감할 수 있는 프로그램들로 구성됐다.

특히 오늘의 주인공인 125팀의 육아공동체를 대표해 ‘자이마우스’ 팀이 부모, 아이들과 함께 육아를 나누는 순간들을 담은 우수사례를 발표하며 참석자들의 공감을 이끌어냈다. ‘자이마우스’ 팀은 같은 공동주택 내에 거주하는 5가정(모 5명, 자녀 8명)으로 구성된 팀으로 육아공동체에 2년 연속 참여했다.

이날 박형준 시장은 “혼자 해내기 어려운 육아를 지역사회가 함께 나누는 것이 진정한 공동체의 힘이며, 오늘 더 많은 부모가 소통하고 서로에게 큰 힘이 되기를 바란다”고 말했다.