한국관광공사 ‘한국관광데이터랩’ 분석 미국,태국,인니,일본,인도 순 언급 많아 최고CEO들의 치맥, K-푸드, 뷰티 급증 굿즈에는 케데헌 ‘갓’인기..금관도 인기

[헤럴드경제=함영훈 기자] 경주에서 열린 ‘2025 APEC 정상회의’가 ‘한류의 무대’였음이 데이터분석으로 입증됐다.

APEC 개최지 ‘경주’ 언급량은 전년 대비 무려 20배 증가했고, 정상회의 기간 지드래곤·차은우·방탄소년단(BTS)이 글로벌 소셜미디어를 장악했다.

한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 ‘2025 APEC 정상회의(이하 ’APEC 정상회의‘)’ 개최와 관련한 글로벌 소셜 데이터 23만여 건을 분석하여 APEC 정상회의 개최 전후 경주에 대한 인식 변화를 발표했다.

이번 분석은 일본, 미국, 싱가포르 등 방한객이 많은 주요 22개국의 소셜 및 온라인채널, 검색 엔진 등에서 ‘경주’와 관련하여 언급된 데이터를 대상으로 했다.

APEC 정상회의 개최와 관련된 소셜 언급량은 지난해 같은 기간 대비 20배 이상 폭증한 것으로 나타났다.[APEC 정상회의 개최기간 및 이후 4일 포함(2025.10.27.~11.5)/(2024.10.27.~11.5)]

구글 검색량 역시 2배 이상 증가하여 경주에 대한 전 세계적인 관심이 급증한 것으로 확인됐다.

APEC 정상회의 개최 기간 중 경주 관련 소셜 언급량이 가장 많았던 곳은 미국(22%)으로, 태국(10%), 인도네시아(9%), 일본(8%), 인도(7%)가 뒤를 이었다.

전체 소셜 언급 중 긍정 여론은 76%에 달했다.

특히 방탄소년단(BTS) RM의 기조연설, 지드래곤의 환영만찬 공연, 공식만찬 사회에 나선 차은우 등 K-팝 스타들의 활약에 대한 긍정 언급이 많았다.

APEC 정상회의 개최 전 경주의 소셜 연관어는 ‘전통적’, ‘휴식’, ‘여유로움’ 등이었으나, 개최 후 ‘화사함’이라는 키워드가 새롭게 등장하며 경주의 이미지가 확장된 것으로 보인다.

K-뷰티와 K-푸드에 대한 관심도 폭발적으로 증가했다. K-뷰티의 경우, 지난해 같은 기간 대비 구글 트렌드 검색량이 4배 이상 상승했다.

올리브영, 아모레퍼시픽 등 뷰티 브랜드와 함께 퍼스널컬러 진단, AI 피부 진단 등 K-뷰티 체험 프로그램이 큰 화제를 모았다.

K-푸드 분야에서는 APEC 정상회의와 연관된 음식이 주목받았다.

RM이 기조연설에서 K-팝의 다양성을 ‘비빔밥’에 비유하며 언급량이 급증했고, 엔비디아 CEO 젠슨 황의 ‘치맥 회동’ 장면이 확산하며 K-푸드에 대한 관심이 동반 상승했다.

이 외에도 황남빵, ‘라면 푸드트럭’을 비롯해 김밥, 떡볶이 등 대중적인 분식류도 상위권에 올랐다.

이번 APEC 정상회의 기간 중 화제가 된 기념품(굿즈)은 단순한 상품이 아닌, 스토리를 담은 ‘경험’으로 소비되는 특징을 보였다. 태국 소셜 데이터에서는 ‘갓’이 주요 키워드로 등장했다. 또한 도널드 트럼프 대통령에게 전달된 외교 선물로 알려진 ‘금관’ 역시 큰 화제를 모았다.

관광공사 이지은 관광컨설팅팀장은 “이번 글로벌 소셜데이터 분석을 통해 APEC 정상회의가 단순한 국제회의를 넘어 K-컬처의 매력을 전 세계에 알리는 축제의 장이었음을 확인했다”라며, “공사는 이러한 글로벌 관심이 실질적인 방한 수요로 전환될 수 있도록 이번 분석 결과를 적극 활용할 것”이라고 밝혔다.