NCSI·KCSI·KS-SQI·KCPI 평가서 證 부문 5~7년간 연속 수상 금융소비자 평가 서비스 만족도와 품질서 他 증권사 압도 금융소비자보호지수 도입 원년부터 줄곧 1위…내부통제 역량 입증

[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성증권이 국내 3개 고객 만족 지수(NCSI·KS-SQI·KCSI)에서 6년 연속 1위를 차지하며 ‘트리플 크라운’의 금자탑을 쌓았다고 18일 밝혔다. 지난 2021년 신설된 한국능률협회의 금융소비자보호지수(KCPI)도 5년 연속 ‘우수 기업’에 선정됐다.

삼성증권은 만족도 조사 평가 이래로 국가고객만족도(NCSI) 23회, 한국서비스품질지수(KS-SQI) 21회, 한국산업의 고객만족도(KCSI) 20회 1위를 달성했다. 금융투자업계에서 가장 많은 고객 만족도 1위 수상 기록을 보유했다.

‘고객 만족 트리플 크라운’ 달성은 고객이 삼성증권의 상품과 서비스에 대해 느끼는 만족도가 장기간에 걸쳐 일관되게 우수한 수준을 유지했음을 증명한다는 것이 회사의 설명이다.

NCSI, KCSI가 기업의 상품 및 서비스 품질에 대한 고객의 전반적인 만족도를 측정한다면, KS-SQI는 실제 고객이 체감하는 서비스 전달 과정의 품질을 평가한다.

삼성증권은 금융사의 소비자 보호 역량을 평가하는 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 ‘한국의 소비자보호지수(KCPI)’에서 5년 연속 우수기업으로 선정됐다는 점도 고무적인 성과로 꼽았다. KCPI는 기업이 각 소비 단계별로 ▷구매(이용) 전 ▷구매(이용) 시 ▷구매(이용) 후 지켜야 할 ‘소비자 6대 권리’를 정의하고 이를 측정할 수 있도록 구성된 지수다.

삼성증권은 적극적인 금융소비자 보호를 위해 대표이사 직속으로 최고소비자 책임자(CCO)를 임명하고, 금융소비자보호 전담팀을 구성했다. 구체적으로 ▷소비자보호광장 ▷소비자평가단 ▷금융소비자보호법 6대 원칙 교육 ▷연 4회 자체 미스터리 쇼핑 등을 운영하고 있다. 금융소비자보호 관련 전 프로세스를 점검하는 ‘금융소비자보호 협의회’도 매월 개최하고 있다.

삼성증권 관계자는 “NCSI·KS-SQI·KCSI 등 3대 고객 만족 지수에서 이룬 모든 성과는 금융소비자의 권익 신장을 최우선으로 지켜온 결과”라며 “앞으로도 금융소비자 보호를 위해 선제적인 소비자 보호 시스템을 고도화할 것”이라고 말했다.