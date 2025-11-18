카리브해에 항모 전개 ‘돈로주의’ 향배 주목…“마두로와 언젠가 대화할 것” 멕시코·콜롬비아 겨냥 ‘마약차단’ 공격 가능성도 시사

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 베네수엘라에 대한 군사작전 가능성을 배제하지 않으면서도, 자신이 독재자로 규정해온 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 대화할 의사가 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 2026년 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 태스크포스 행사에서, 취재진이 마두로 대통령과의 대화 여부를 묻자 “나는 아마도 그와 대화할 것이다. 나는 누구와도 대화한다”고 말했다. 이어 “어느 시점에서는 분명 그와 대화하게 될 것”이라고 덧붙였다.

그러나 베네수엘라에 미국 지상군을 투입할 가능성을 배제하느냐는 질문에는 “아니다. 그 가능성을 배제하지 않는다. 나는 어떤 옵션도 제외하지 않는다”고 답했다. 가자전쟁과 우크라이나 전쟁 등 다른 지역 분쟁에서 지상군 투입을 철저히 선을 그어왔던 트럼프 대통령이, 미주 대륙의 베네수엘라에 대해서는 입장을 달리한 것이다.

트럼프 대통령과 그의 지지층이 공유하는 ‘미국 우선주의’ 핵심 요소는 대외 군사개입 최소화지만, 동시에 그는 집권 2기 시작 이후 미국의 서반구 영향력을 강화하려는 움직임을 강화해왔다. ‘도널드(Trump)+먼로주의(Monroe Doctrine)’를 합성한 ‘돈로주의(Donroe Doctrine)’라는 표현이 등장할 정도다.

‘먼로주의’가 유럽의 간섭 배제를 강조하며 미주 국가의 자주성을 강조한 정책이었다면, ‘돈로주의’는 고립주의 속에서도 미국 본토와 인접한 서반구에서는 자국 이익을 위해 군사력 사용을 적극 허용하는 성격을 담고 있다는 평가다.

트럼프 대통령은 베네수엘라 문제에 대해 “우리는 이 문제를 반드시 해결해야 한다. 그들은 감옥에 있던 수십만 명을 우리나라로 떠넘겼다”고 주장했다.

또한 “마두로는 미국에 막대한 피해를 줬다. 마약 문제도 있지만, 그 어떤 나라보다 많은 베네수엘라 죄수들이 미국으로 들어온 것은 재앙이었다”며 “앞으로 어떻게 될지 지켜보자”고 말했다.

트럼프 행정부는 전날 세계 최강 항공모함인 제럴드 R. 포드호가 포함된 항모전단을 베네수엘라 북쪽 카리브해에 배치하며 군사적 긴장을 최고조로 끌어올렸다.

이와 함께 베네수엘라 기반 국제 범죄조직 ‘카르텔 데 로스 솔레스’를 외국테러조직(FTO)으로 지정할 움직임을 보이고 있으며, 마두로 대통령과 측근들을 조직 수장으로 지목하면서 정권 전복을 위한 명분을 쌓는 것 아니냐는 관측이 나온다.

트럼프 대통령은 미국 내 마약 유입 차단과 관련해, 해상에서의 ‘마약 의심 선박’ 격침 작전뿐 아니라 멕시코·콜롬비아 본토의 마약 카르텔 공격 가능성까지 시사했다.

그는 “내가 멕시코에서 마약 차단을 위해 공격할 것이냐고? 나는 가능하다고 본다. 마약을 막기 위해 필요한 건 무엇이든 할 것”이라고 말했다.

이어 “멕시코와 논의 중이며, 그들은 내 입장을 알고 있다”고 말했다. 또 “미국으로 들어오는 마약 대부분이 멕시코를 통해 유입되는데, 나는 그 점에서 멕시코가 마음에 들지 않는다”고도 했다.

콜롬비아에 대해서도 “콜롬비아에는 코카인 제조 공장이 있다. 내가 그 공장을 파괴할 것이냐고? 개인적으로는 그것을 자랑스럽게 생각할 것”이라고 말했다.

다만 “실제로 실행할 것이라고 말한 것은 아니다”라며 “하지만 그렇게 한다면 수백만 명의 생명을 구할 수 있기 때문에 자랑스럽게 여길 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 중남미 마약 카르텔에 대해 “전부 파악하고 있다”며 “그들은 우리 국민을 죽이고 있다. 이는 전쟁과 같은 상황”이라고 규정했다.

그러면서 의회에 멕시코 및 콜롬비아 공격 승인을 요청할 것이라며 “정신이 멀쩡하다면 민주당·공화당 모두 찬성할 것”이라고 말했다.