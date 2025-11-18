12월 13일 오후 2시 구청 대강당에서 개최...선착순 300명 모집 집중 상담에서는 ‘수능 성적표 상세 분석 통한 맞춤형 입시 전략’ 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 2026학년도 대입 정시 지원을 준비하는 관내 수험생과 학부모를 위해 ‘정시 합격 전략 설명회’를 개최한다.

12월 13일 오후 2시부터 서대문구청 6층 대강당에서 열리며 300명이 무료로 참여할 수 있다.

이재진 대학미래연구소장이 ▲2026학년도 정시 전형의 주요 변화와 지원 전략 포인트 ▲데이터 기반 개인 맞춤형 정시 합격 전략 등의 내용으로 수험생들에게 꼭 필요한 내용을 상세히 알려주고 질의응답을 통해 궁금증도 풀어 준다.

수강을 희망하는 수험생과 학부모는 서대문구청 또는 서대문 진로진학지원센터 홈페이지 공지사항을 통해 선착순 신청할 수 있다.

이성헌 서대문구청장은 “이번 설명회가 학생들이 혼란을 줄이고 자신의 위치를 객관적으로 점검해 최적의 지원 전략을 마련하는 데 실질적 도움이 되길 바란다”고 말했다. 또 “앞으로도 학생들이 안정적으로 진학을 준비할 수 있도록 공교육 기반의 진로·진학 지원을 지속해서 강화하겠다”고 밝혔다.

아울러 구는 ‘서대문 진로진학지원센터’를 통해 수능 성적 발표 직후인 12월 9일부터 약 3주간 정시 집중 상담을 진행한다.

개인별 1회, 50분 집중 상담으로, ‘수능 성적표 상세 분석을 통한 맞춤형 입시 전략’을 제공한다. 이 기간 센터는 저녁 9시까지 연장 운영된다.

관내 소재 고교 재학생 또는 졸업생이거나 관내 거주 고등학생이면 누구나 센터 홈페이지를 통해 무료로 신청할 수 있다.

설명회 및 집중 상담에 대한 자세한 내용은 서대문 진로진학지원센터로 문의하면 된다.