WE501편, 국제선 운항 본격화 첫 편 탑승률 90%기록···24일 비즈니스 운영

[헤럴드경제=김성우 기자] 파라타항공(대표이사 윤철민)이 17일 인천~일본 나리타 노선에 신규 취항했다고 18일 밝혔다.

파라타항공의 역사적인 첫번째 국제선 운항에는 지난 7월 도입된 1호기 (A330-200, 294석)가 투입됐다.

어제 오전 9시 40분 인천을 출발한 WE501편(A330-200, 294석)은 오전 11시 40분에 일본 나리타 국제공항에 도착했다. 첫 편 탑승률은 90%를 기록했다. 이 자리에서 윤철민 대표이사와 임직원들이 직접 탑승객들을 환송하며 기념품을 전달하고 고객들에 대한 감사의 마음을 전했다.

파라타항공의 인천~나리타 노선은 23일까지는 오전 9시40분 인천 출발, 오후 1시 35분 나리타 출발의 스케줄로 양국을 오가게 되며(주 7회) 24일부터는 오전 11시 30분에 인천을 출발해 나리타에서 오후 3시 20분에 돌아오는 비행편이 추가되어 매주 12회 운항을 이어가게 될 예정이다.

대부분의 국내 출발 일본행 항공편이 이른 아침 시간대에 집중되어 있는 반면, 파라타항공은 오전 9시에서 11시 사이에 출발해 현지에서는 오후 1시에서 3시 사이에 돌아오는 일정으로 여유롭게 여행을 시작할 수 있는 스케줄이다.

24일부터는 비즈니스 클래스를 운영하며 기존 LCC와 다른 차별화된 서비스를 선보일 예정이며 고객들의 여행 수요가 집중되는 금요일부터 월요일에 일 2회를 왕복하는 점도 눈에 띈다.

윤 대표이사는 “안전 운항과 진심이 담긴 서비스로 고객 신뢰를 쌓아가고, 국내선에 이어 국제선에서도 파라타항공만의 브랜드 정체성이 담긴 차별화된 서비스로 고객들에게 새로운 여행의 선택지를 제공할 것”이라고 말했다.