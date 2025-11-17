중동 4개국 순방길 비즈니스 테이블 행사도 소화 이재용 등 기업인 참석 예정

[헤럴드경제=안세연 기자] 중동·아프리카 4개국 순방길에 오른 이재명 대통령이 17일(현지시간) 첫 기착지인 아랍에미리트(UAE)의 수도 아부다비에 도착했다.

이 대통령은 이날 자이드 빈 술탄 알 나흐얀 UAE 초대 대통령의 영묘를 방문한 뒤 동포들과 만찬 간담회를 갖는다. 이 대통령은 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 중동 4개국 순방길에 올랐다.

다음날은 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 갖는다. 양국 간 인공지능(AI)·방위산업 등 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결한다.

이재명 정부가 방위산업 수출 다변화를 위해 노력하고 있는 만큼 양 정상 간의 논의가 구체적인 성과로 이어질지 주목된다.

강훈식 대통령 비서실장은 최근 UAE를 방문해 무함마드 대통령에게 이 대통령의 친서를 전달하는 등 준비에 신경을 쏟는 모습을 보였다.

19일엔 양국 경제인 간 협력 방안을 논의하는 비즈니스 라운드테이블 행사가 예정돼 있다. 이재용 삼성전자 회장과 김동관 한화그룹 부회장 등이 참석할 예정으로 알려졌다. 아울러 UAE 방문 기간 이 대통령은 현지에 파병된 아크부대를 찾아 장병을 격려할 계획이다.

위성락 국가안보실장은 브리핑에서 “새 정부 출범 뒤 첫 중동 국가 방문”이라며 “UAE는 한국이 중동 국가 중 유일하게 특별 전략적 동반자 관계를 맺은 핵심 협력국”이라고 밝혔다.

이어 “국방·방산·원전·에너지 등에서 교류를 더 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.