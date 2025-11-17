10월 코픽스 0.05%P ↑ 9월 상승 전환 후 오름세 이어가

[헤럴드경제=김은희 기자] 은행권 주택담보대출 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금 조달 지수)가 두 달 연속 상승했다. 시장금리가 상승 흐름을 보이고 있어 당분간 변동형 주담대 차주의 이자 부담이 커질 것으로 보인다.

17일 은행연합회에 따르면 지난 10월 신규 취급액 기준 코픽스는 2.57%로 9월(연 2.52%)보다 0.05%포인트 오른 것으로 집계됐다. 지난해 10월부터 내림세를 보이던 코픽스는 11개월 만인 지난 9월 상승 전환했고 10월에도 오름세를 이어갔다.

잔액 기준 코픽스는 2.89%에서 2.84%로 0.05%포인트 낮아졌다.

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스가 떨어지면 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 의미다.

신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채·전환사채 제외) 수신상품의 금리 등을 바탕으로 산정된다.

2019년 6월 새로 도입된 ‘신(新)잔액기준 코픽스’는 2.49%에서 2.48%로 0.01%포인트 하락했다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함된다.

시중 은행은 이르면 18일부터 신규 주담대 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.

우리은행의 경우 주담대 신규취급액 코픽스 기준 변동금리(6개월)가 3.77~4.97%에서 3.82~5.02%로 오른다. KB국민은행에서는 주담대 신규취급액 코픽스 기준 변동금리(6개월)가 3.88~5.28%에서 3.93~5.33%로 0.05%포인트 오른다.