무협, ‘2026 AX 이니셔티브 컨퍼런스’ 개최 이인호 부회장 “한국 제조, 피지컬 AI 전환 앞서나갈 조건 충분히 갖춰”

[헤럴드경제=양대근 기자] 한국무역협회(회장 윤진식)는 17일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 한국정보산업연합회(FKII, 회장 정진섭)와 공동으로 ‘2026 AX 이니셔티브 컨퍼런스’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 AI가 분석을 넘어 현실 공간에서 직접 판단하고 움직이는 피지컬 AI 기술이 제조업 전반에 확산되고 있는 흐름 속에서 산업·정책·기술 대응 방향을 종합적으로 논의하기 위해 마련됐다. ‘피지컬 AI(Physical AI)가 가속하는 스마트 제조 혁신의 미래’를 주제로 열린 이날 행사에는 기업·기관 관계자 450여 명이 참석해 ▲기술 트렌드 ▲산업 적용 전략 ▲정책 방향 ▲현장 실증사례 등을 공유했다.

주제 발표에 나선 KAIST 장영재 교수는 국내 제조업이 숙련 인력의 경험 의존에서 벗어나 공장을 소프트웨어 중심의 ‘지능형 운영체계’로 전환하는 것이 미래 경쟁력의 핵심이라고 강조했다.

이어 고려대 이영환 센터장은 피지컬 AI 생태계 구축을 위해서는 AI·로봇·디지털 시뮬레이션이 통합 작동하는 제조 환경이 필요하며, 데이터 표준화와 검증 체계 확립이 시급하다고 덧붙였다. LG CNS 주민식 소장은 로봇 제어·설비 예측 등 제조 현장에서 피지컬 AI가 실제로 활용되고 있는 사례를 소개하고, 데이터 품질과 현장 인력의 기술 역량 부족 등 확산의 장애요인도 함께 지적했다.

특히, 이번 행사에서는 무역협회와 고려대학교 융합연구원이 공동 수행한 ‘AX 우수 사례로 본 AI 도입 효과 극대화 방안’ 연구 결과가 발표되어 참석자들의 큰 주목을 받았다. 연구진은 국내 중소 제조업체의 인공지능(AI) 도입률이 0.1%에 불과한 상황 속에서 데이터 인프라 부족, 전문 인력의 대기업 집중, 높은 초기 비용, 조직 내 공감대 부족 등의 구조적 문제가 제조업의 AI 전환(AX)을 저해하는 요인으로 작용하고 있다고 진단했다. 이에 연구진은 AI 전환 성공을 위한 5대 핵심 요인과 단계적 실행 전략을 제시했다.

이와 함께 조선·해양 기자재 기업 파나시아의 ‘유리관 AI 검사 자동화(검사 속도 2배 향상, 불량 검출률 95%)’, 반도체 장비 유통기업 서플러스글로벌의 ‘AI 기반 장비 추천 시스템’, 인터로조의 ‘AI 물성 시뮬레이션 활용 연구 속도 혁신(개발 속도 10배 향상)’ 등 다양한 산업 분야의 우수 성공 사례를 공유하며 AI 도입의 구체적인 청사진을 제시했다.

이인호 무역협회 부회장은 “AI는 이제 현실 세계에서 직접 작동하며 제조업의 구조를 새롭게 바꾸는 ‘생존 전략’이 되었다”며 “우리나라는 제조 역량과 산업 인프라, 풍부한 제조 데이터 등을 바탕으로 피지컬 AI 전환에서 앞서나갈 수 있는 조건을 갖췄다”고 강조했다.

이어 “이번 컨퍼런스에서 제시된 AI 전환 성공 요인을 중소 제조업계에 확산시키기 위해 기업 AI 내재화 컨설팅, AI 선도기업 현장 방문 등 산업 전반의 AI 활용 역량을 높이는 지원을 지속적으로 확대할 것”이라고 밝혔다.