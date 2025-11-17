- 21일까지 코레일톡, 홈페이지서…예매 편의를 더욱 높일 수 있는 합리적인 방안 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사(코레일)가 ‘명절 승차권 예매 시작 시간 선호도 조사’를 실시한다고 밝혔다.

이번 설문조사는 현재 7시에 시작되는 명절 승차권 예매가 이른 시간이며 출근·등교 준비 시간과 겹친다는 고객의 의견에 따라 국민이 가장 편리하게 예매할 수 있는 시간을 찾고자 마련됐다.

17일~21일까지 5일간 진행되는 설문은 예매 시간 변경 여부와 선호하는 시간(6시, 8시, 9시, 10시)을 묻는 2개 문항으로 구성돼 있으며, 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지에서 국민 누구나 참여할 수 있다.

코레일은 설문조사 결과를 분석해 예매 편의를 더욱 높일 수 있는 합리적인 방안을 마련할 계획이다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “국민들의 다양한 목소리를 반영해 명절 승차권을 더욱 편리하게 예매할 수 있도록 제도와 시스템을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.