[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 그룹 코리아(대표 한상윤)가 오는 2026년 1월 31일까지 BMW 및 MINI 고객을 대상으로 BMW∙MINI 겨울용 오리지널 휠∙타이어 세트 할인 캠페인을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 겨울을 맞아 안전운전을 위해 반드시 필요한 겨울용 타이어 및 휠 세트를 고객에게 보다 합리적인 가격으로 제공하기 위해 마련했다.

BMW 및 MINI 보유 고객은 캠페인 기간 중 전국 BMW·MINI 공식 서비스센터에서 오리지널 겨울용 휠∙타이어 세트를 25% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 또한 8세대 BMW 5시리즈 전용 휠(20인치 M 에어로다이내믹 939 M)과 겨울용 타이어 세트는 30% 할인 가격으로 구입 가능하다.

더불어 구매 고객은 교체한 휠∙타이어 세트를 다음 교환 시기까지 보관할 수 있는 프리미엄 보관 서비스도 이용할 수 있다(별도 구매 후 이용). BMW 그룹 코리아가 운영하는 이 서비스를 이용하면 원하는 시점에 전국 BMW 및 MINI 공식 서비스센터 어느 곳에서나 편리하게 교체를 진행할 수 있다.

한편, 측면에 스타마크가 새겨져 있는 BMW∙MINI 오리지널 겨울용 타이어는 BMW 그룹의 기준에 맞춰 특별 설계된 제품으로 겨울철에도 두 브랜드가 추구하는 높은 수준의 주행 안정성을 제공한다. 또한 BMW∙MINI 오리지널 겨울용 타이어와 휠을 세트로 장착할 경우 타이어만 별도 교체 시 발생할 수 있는 손상 위험을 방지할 수 있으며 탈부착 시간과 비용 절감 효과도 누릴 수 있다.