서사 기반 콘텐츠·몰입형 체험으로 구름 인파 엔씨·넷마블·크래프톤 넘어 해외 개발사 확대 스팀덱·유니티·디스코드 등 인디 쇼케이스도

[헤럴드경제=차민주 기자] 국내 최대 게임쇼 ‘지스타(G-STAR) 2025’ 기간 20만명이 넘어서는 관람객이 참가한 것으로 나타났다.

17일 지스타조직위원회에 따르면 지스타 2025가 개최된 지난 13일부터 16일까지 약 20만2000여명에 달하는 관람객이 참가했다. 이번 지스타는 한국게임산업협회(K-GAMES)가 주최하고 지스타 조직위원회와 부산정보산업진흥원이 공동 주관했다. BTC·BTB 합계 총 3269개 부스가 마련됐다.

지스타조직위원회는 특히 해외 주요 개발사의 참여가 확대됐다고 강조했다. 이어 ‘이야기가 있는 전시’라는 올해의 테마에 맞춰 전시 구성 전반에 새로운 시도를 적용했다.

먼저 BTC 전시로 구성된 벡스코 제1전시장에서는 메인스폰서로 참여한 엔씨소프트가 ‘아이온2’, ‘신더시티’, ‘호라이즌 스틸 프론티어스’, ‘리밋 제로 브레이커스’, ‘타임 테이커즈’ 등 총 5종의 신작을 공개했다. 게임 시연 외에도 돔형 파노라마 상영관 ‘NC시네마’를 통해 다양한 신규 트레일러를 선보였다.

구글코리아는 신작 ‘쿠키런: 오븐스매시’ PC버전 체험존을 중심으로, 2025 롤(LOL) 월드 챔피언십 우승자 ‘케리아(류민석)’ 등 인기 인플루언서와 함께하는 현장 이벤트를 진행했다.

넷마블 역시 ‘프로젝트 이블베인’, ‘나 혼자만 레벨업: KARMA’, ‘일곱 개의 대죄: Origin’ 등 신작을 공개했다.

웹젠은 ‘게이트 오브 게이츠’, ‘테르비스’ 두 작품을 출품하며 체험 중심의 부스를 꾸렸다. 이어 자사 지식재산권(IP) ‘웹젠 프렌즈’를 활용한 테마파크형 이벤트존을 선보였다.

크래프톤은 ‘팰월드 모바일’을 테마로 한 전시 공간을 조성해 실제 게임 속 세계관을 구현했다. 해당 게임은 이번 지스타에서 현장에서 첫 시연을 진행해 호응을 얻었다.

70개 부스 규모로 참여한 그라비티는 총 18종의 타이틀을 공개하며 전시 전반을 ‘시연 중심’으로 구성했다. 이와 함께 경품 존과 라그나로크 굿즈숍을 운영했다.

배틀스테이트 게임즈는 ‘이스케이프 프롬 타르코프’의 분위기를 살린 밀리터리 콘셉트 체험 존을 선보였다.

이 외에도 플레이샵(오진상사)은 ‘그란투리스모 7’, ‘스플릿 픽션’ 등 인기 플레이스테이션 타이틀을 전시하고, 위메이드커넥트는 ‘노아(N.O.A.H)’, Nuverse는 ‘블리치: 소울 레조넌스’를 선보였다. 네오위즈는 ‘산나비: 귀신 씌인 날’ 체험존을 조성해 구름 인파를 모았다.

제2전시장 BTC관에는 글로벌 개발사들이 대거 참여했다. 반다이남코 엔터테인먼트는 ‘에이스 컴뱃’ 시리즈 30주년을 기념한 특별 공간을 마련했다. 블리자드 엔터테인먼트는 ‘오버워치 2’ 테마의 체험존을 구성했다. 세가·아틀러스는 ‘페르소나’ 시리즈 및 ‘메타포 리판타지오’의 아트워크 전시와 체험 이벤트를 진행했다. 워호스 스튜디오는 ‘킹덤 컴: 딜리버런스 2’의 마지막 DLC(확장 다운로드 콘텐츠) 출시와 함께 지스타를 찾았다.

이어 제2전시장 3층에 마련된 BTB관은 지난 13일부터 15일까지 3일간 오프라인과 온라인으로 진행됐다. BTB 참가자의 이용 빈도가 가장 높은 네트워킹 라운지를 대폭 확대하는 한편, 소형 부스가 라운지를 감싸는 형태로 배치해 전시 참가 규모와 상관없이 누구나 비즈니스 상담 기회를 모색할 수 있도록 구성했다. 이에 따라 3일간 비즈니스 상담을 위해 지스타 BTB 전시장에 직접 방문한 유료 바이어는 2190명으로 집계됐다.

아울러 올해 지스타 인디 쇼케이스 2.0: Galaxy는 총 400개 부스 규모로 운영됐다. 스팀덱(유통사 코모도), 유니티, 디스코드 등 글로벌 파트너와 함께 20개국 80개 인디 개발사가 참여했다. 이 가운데 독일, 스페인, 미국, 중국, 일본 등 41개의 해외 개발사가 참가해 글로벌 인디 창작 생태계를 형성했다.

조영기 지스타조직위원회 위원장은 “올해 지스타가 다양한 서사와 이야기를 담은 전시 구성, 그리고 시연은 물론 관람객이 직접 체감할 수 있는 몰입형 콘텐츠를 강화한 만큼 더욱 깊이 있는 경험을 제공할 수 있었다”며 “참가사와 관계 기관, 그리고 지스타를 찾아주신 모든 분의 적극적인 참여와 성원이 있었기에 이번 행사를 성공적으로 마무리할 수 있었다”고 했다.