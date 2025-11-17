“국가유산청 세계유산지구 지정은 특정 사업 겨냥한 행동” “재정비사업, 서울을 재창조하기 위한 핵심 전략”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 국가유산청이 세계유산에 등재된 종묘에 대해 세계유산지구 지정을 하자 유감을 표하며 세운 재정비 사업에 대한 합리적인 방안을 적극 논의를 해보자고 제안했다.

서울시는 17일 대변인 입장문을 통해 “금일 국가유산청장이 세운 4구역 재정비촉진사업과 관련하여 종묘 경관 훼손 가능성을 반복 제기하며 세계유산영향평가를 압박하고 있는 데 대해 깊은 유감을 표한다”며 “국가유산청은 세계유산영향평가 시행의 법적 전제가 되는 ‘세계유산지구 지정’을 하지 않고 있다가 세운 4구역 재개발이 쟁점화된 이후에야 뒤늦게 이를 지정했다”고 밝혔다.

이어 “이는 국가유산청이 그동안 해야 할 본연의 역할은 이행하지 않다가 서울시의 특정 사업을 겨냥하기 위해 행동에 나섰다는 것을 스스로 인정하는 셈”이라고 지적했다.

앞서 허민 국가유산청장은 서울 종로구 국립고궁박물관 간담회에서 “최근 유네스코로부터 강력한 조치를 요구하는 메시지를 전달받았다”며 “서울시의 ‘세운 4구역이 종묘와 180미터 떨어져 있어 세계유산에 큰 영향을 주지 않는다’는 주장에는 동의할 수 없다”고 했다.

이에 대해 서울시는 “종묘는 유네스코 세계유산 등재 이후 30년이 지났음에도 불구하고, ‘완충구역’조차 아직 확정되지 않았다”며 “국가유산청은 서울시와 9년 넘게 협의하고 13차례 문화재 심의를 진행하면서도 정작 종묘 보호의 기준선이 되는 완충구역을 설정하지 않았다”고 지적했다.

이어 “이러한 상황에서 서울시에만 세계유산영향평가 이행을 반복 요구하는 것은 종묘 보존에 대한 국가유산청의 진정성마저 의심케 하는 행태”라고 했다.

서울시는 세운 4구역 재정비촉진사업은 단순한 재개발 사업이 아니라 서울을 녹지·생태 중심 도시로 재창조하기 위한 핵심 전략이라고 했다. 남산에서 종묘까지 이어지는 거대한 녹지축과 좌우로 형성되는 입체적인 도심은 지금의 폐허와 같은 판자 건물이 가로막고 있는 종묘 주변을 더욱 돋보이게 할 것이라고 강조했다.

서울시는 “국가유산청장은 서울시 계획의 구체적인 내용을 정확히 확인하고 협의하는 과정 없이 마치 종묘가 세계문화유산 지위를 잃을 것처럼 호도해서는 안 된다”고 지적했다.

다만 국가유산청장이 제안한 관계기관 회의는 적극 환영한다고 밝혔다.

서울시는 “이제라도 사업의 본질과 실체를 바탕으로 합리적인 논의가 이뤄질 수 있도록 적극적인 협의를 촉구한다”며 “수십 년간 개발 지연으로 피해를 겪어 온 종로 지역 주민 대표들도 함께 참여하여 특정 기관의 일방적 입장이 아닌 민·관·전문가가 함께하는 균형 잡힌 논의 구조가 마련되어야 한다”고 했다.

이어 “역사와 미래가 조화롭게 공존하는 대한민국의 수도 서울을 만들어 나가기 위해, 국가유산청의 책임 있는 협조를 강력히 요청한다”고 강조했다.

서울시는 지난달 30일 종로변의 건물 최고 높이를 55m에서 98.7m로, 청계천변은 71.9m에서 141.9m로 상향하는 내용의 ‘세운재정비촉진지구 및 4구역 재정비촉진계획 결정’을 고시했다. 고시에 따라 세운4구역에는 약 40층 높이의 고층 빌딩이 들어설 수 있게 된다.