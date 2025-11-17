- 강남∙송파 맞닿은 관문 입지, 위례신도시 인접… 복정역 일원 대규모 호재 주목

- ‘분상제’ 적용, 3.3㎡당 평균 분양가 3,590만원… 억대 안전마진도 인기요인

강남 프리미엄을 누릴 수 있는 로또 분양단지로 꼽히는 ‘복정역 에피트’가 수요자들의 관심을 한 몸에 받고 있다.

이달 14일(금) 견본주택을 오픈하고 본격 청약 일정에 돌입한 ‘복정역 에피트’ 견본주택에는 추운 날씨에도 오픈 이전부터 인파가 몰렸다. 내부에 마련된 모형도와 유니트는 사람들로 북새통을 이뤘고, 상담창구도 분양가와 청약일정을 확인하기 위한 예비청약자들로 붐비며 인기를 실감케 했다.

이날 견본주택을 둘러본 방문객들은 강남과 송파가 맞닿은 관문 입지와 기 조성된 위례신도시 인프라, 수준 높은 상품성, 분양가 상한제가 적용돼 ‘로또’로 불리는 분양가 등에 만족감을 드러내며 적극적인 청약의사를 내비치기도 했다.

본인을 강남구 자곡동 거주자라고 소개한 A씨(42세, 남)는 “지금 살고 있는 전세집 가격 수준의 분양가에 교통여건 등은 오히려 편리한 복정역 에피트 견본주택 개관소식을 듣고 손꼽아 기다리다 방문하게 됐다”며 “유니트를 직접 보니 평면은 물론 마감재 하나까지 신경을 쓴 점에 더욱 호감을 느껴 적극적으로 청약을 노려볼 생각인데, 순번이 올지 모르겠다”고 말했다.

실제 복정역 에피트는 우수한 상품성을 갖췄다. 남향 위주로 단지를 설계했고, 다양한 라이프스타일에 맞춰 타입별로 4Bay 판상형 설계와 이면 개방형 타워형 구조를 적용했다. 또한, 전 가구에 효율적인 ‘ㄷ자형’ 주방설계를 채택하고, 현관∙주방∙복도 팬트리, 알파룸, 대형 드레스룸 등을 타입별로 적용해 다양한 수납공간을 확보했다.

차별화된 미래가치에 대한 관심도 높았다. 분당구 수내동 거주자 B씨(67세, 여)는 “아들네가 맞벌이 가정으로, 현재 거주중인 아파트가 비역세권 입지여서 새 아파트를 찾던 중 출퇴근 편의성이 좋아 보여 방문했다”며 “주변 시세를 고려하면 분양가도 저렴한 데다 주변에 대규모 호재가 다수 이야기되고 있는 것을 보니 미래가치도 높을 것 같아 마음에 든다”고 전했다.

복정역 에피트는 복정1지구 내 복정역이 가장 가까운 단지로 복정역을 중심으로 한 대규모 개발호재의 대표적인 수혜단지다. 먼저 현재 서울 지하철 8호선과 수인분당선이 지나는 복정역은 내년 하반기 개통 예정인 위례선 트램이 오가게 될 예정이다. 여기에 코엑스의 2.2배에 달하는 규모로 사업비 약 10조원 투입이 예고된 ‘복정역세권’ 개발과 함께, ‘복정역 환승센터’ 복합개발 및 ‘포스코 글로벌센터(가칭)’ 등도 추진중에 있다.

‘복정역 에피트’는 지하 2층~지상 최고 20층, 6개 동, 선호도 높은 전용 84㎡ 단일 평형 총 315가구 규모다. 청약일정은 이달 24일(월) 특별공급을 시작으로, 25일(화) 1순위 해당지역, 26일(수) 1순위 기타지역, 27일(목) 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자발표는 12월 3일(수)이며, 정당계약은 12월 15일(월)~17일(수) 3일간 진행된다.

모집공고일(11월 13일) 현재 수도권(서울∙경기∙인천)에 거주중인 만19세 이상 세대주로, 2주택 이상 소유한 세대에 속하지 않은 경우 청약통장 가입기간 24개월 및 지역별 청약 예치금액을 만족하면 1순위 청약이 가능하다.

‘강남 옆세권’으로 불리는 우수한 강남 접근성이 단지의 큰 장점이다. 서울 지하철 8호선을 통해 송파구 장지역까지 1정거장, 잠실까지 11분에 이동이 가능하고 수인분당선을 통해 강남구 수서역까지 1정거장, 선릉역까지 10분 대에 오갈 수 있다.

교육 및 생활환경도 우수하다. 단지 앞 서울 국제학교를 필두로 복정초, 위례해솔초(…26년 3월 개교 예정), 창성중, 성남여중, 태평중, 복정고 등이 인근에 있다. 강남권과 맞붙은 관문 입지로, 위례신도시가 근접한 만큼 강남∙위례 학원가 및 코엑스∙삼성서울병원, 스타필드위례 등 수준 높은 문화∙생활 인프라가 돋보인다.

주변환경도 쾌적하다. 위례신도시를 동서로 가르는 창곡천을 따라 조성된 산책로가 단지와 인접해 있고, 산책로가 탄천까지 연결돼 한강까지 이어지는 힐링 라이프를 누릴 수 있다. 아울러 반경 1km 내 복고개공원, 복정공원, 창곡천 수변공원 등도 위치해 있다.

복정역 에피트의 견본주택은 경기도 성남시 중원구 사기막골로에 위치해 있다. 입주는 2028년 4월 예정이다.