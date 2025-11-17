온라인샵서 리빙제품·인테리어 제안

LG전자가 온라인브랜드샵에 가전과 어울리는 리빙 제품과 인테리어를 함께 제안하는 ‘홈스타일(Home Style·사진)’ 서비스를 새롭게 도입하며 라이프스타일 영역까지 고객경험을 확장한다.

새로 선보인 홈스타일은 LG 가전과 조화를 이루는 프리미엄 리빙 브랜드를 선별해 제안하고, 고객이 보다 쉽고 편리하게 공간을 구성할 수 있도록 돕는 스타일링 서비스다.

가전과 리빙 제품을 각각 찾아야 하는 번거로움을 줄이고 제품 탐색부터 구매, 상담, 인테리어 시공사 연결까지 한 번에 제공하는 원스톱 솔루션을 구현한다. 서비스에는 놀(Knoll), 알로소(Alloso), 잭슨 카멜레온(Jackson Chameleon), 뮤지엄오브모던키친(Museum of Modern Kitchen) 등 국내외 약 400개의 가구·조명·주방·생활용품 브랜드와 2만여개 제품이 입점했다. 특히 뽀로(Porro), 롤프 벤츠(Rolf Benz), 케인 컬렉션(Cane Collection) 등 프리미엄 브랜드는 독점으로 선보이며 디자인 철학과 제품 정보를 함께 제공한다.

전문 홈스타일리스트의 1대1 맞춤 컨설팅도 제공한다. 박지영 기자