정기선 회장 안내…협력 논의 한화 조선소 조립공장 등 시찰

미국 해군참모총장이 HD현대중공업과 한화오션의 조선소를 연달아 찾아 우리 기업의 함정 기술력을 직접 확인하고 마스가(MASGA, 미국 조선업을 다시 위대하게) 협력 방안을 논의했다.

17일 HD현대중공업에 따르면 대릴 커들 미국 해군참모총장, 케빈 킴 주한미국대사대리 등 일행은 15일 HD현대중공업 울산 본사를 방문했다. 정기선 HD현대 회장은 대릴 커들 총장을 만나 조선 분야 세계 최고 기술력과 경쟁력을 직접 소개하고, 양국 조선 협력 방안을 논의했다.

대릴 커들 총장은 정 회장의 안내를 받아 상선 건조 현장을 둘러 본 후, 세계 최정상급 이지스 구축함 등 함정을 건조하는 HD현대중공업 함정·중형선사업부를 방문했다.

커들 총장은 HD현대중공업이 건조해 최근 진수한 최신예 이지스함 2번함인 ‘다산정약용함’에 승선해 함장으로부터 첨단 전투체계와 작전운용 능력에 대한 브리핑을 받았다. 내년 진수를 앞둔 이지스 구축함 3번함의 건조 현장과 214급 잠수함의 선도함인 ‘손원일함’의 창정비 현장 등 주요 함정들의 생산라인도 참관했다.

HD현대중공업은 HD현대미포와 합병을 통해 조선 부문 전반에서 사업 재편을 추진하고 있는 가운데, 커들 총장의 이번 방문을 계기로 미국 측과 함정 건조 분야 기술 협력 및 공급망 연계 논의도 진전될 것으로 기대했다.

정기선 HD현대 회장은 “미국 조선산업의 역량 증대와 미국 해군력 강화에 도움이 될 수 있도록 힘을 보탤 것”이라며 “동맹국이자 친구인 한국과 미국의 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’가 성공할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 했다.

커들 총장은 같은 날 케빈 김 주한미국대사관 대사대리 등과 한화오션 거제사업장도 찾아 사업장 내 전시실을 시작으로 조립공장, 특수선 안벽 등을 살펴봤다. 한화오션에서는 김희철 대표이사, 특수선사업부장 어성철 사장 등이 커들 총장 일행을 맞았다.

커들 총장은 한화오션이 유지·보수·정비(MRO) 작업 중인 미 해군 보급함인 ‘찰스 드류함’ 앞에서 세계 최고 수준의 대형 조선 인프라를 가진 한화오션의 사업 역량을 치켜세우며 양국 조선 협력이 한·미동맹을 더욱 굳건히 할 것이라고 강조했다.

한화오션은 지난해 8월 미 해군 군수지원함인 ‘윌리 쉬라함’을 시작으로 지난해 11월에는 ‘유콘함’, 올해 7월에는 ‘찰스 드류함’까지 국내 조선소 최초이자 최다 미 해군 MRO 사업 실적을 보유 중이다.

커들 총장은 액화천연가스(LNG) 운반선, 초대형 컨테이너선 등 상선 블록을 제작하는 조립1공장에서 자동화한 공장 설비에 관심을 보이기도 했다. 한화오션 경영진은 납기와 함정 솔루션 등 경쟁력으로 ‘미 군수지원함에서 전투함 MRO로, MRO에서 함정 신조’로 사업 영역을 확장하겠다는 포부를 전했다. 고은결 기자