대장동 논란 ‘국조·특검’ 연일 압박 與野지지율 격차 확대속 강경행보

국민의힘이 ‘대장동 개발비리 항소 포기’ 사건과 관련해 이재명 대통령을 정면 겨냥하고 비판 수위를 연일 높이고 있다. 장동혁(사진 오른쪽에서 두 번째) 국민의힘 대표는 17일 “더불어민주당은 꼼수를 부리지 말고 특위를 만들어 국정조사에 협조하기를 바란다”며 “특검도 반드시 실시돼야 할 것”이라고 강조했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 같은 날 발표된 코리아정보리서치 여론조사 결과를 인용한 뒤 여당의 국정조사 및 특검 협조를 거듭 촉구했다.

코리아정보리서치가 지난 15~16일 전국 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 검찰의 대장동 사건 항소 포기 사건에 대통령실이 개입했다고 생각하는지를 물은 결과 ‘대통령실의 의중이 반영됐다’는 응답이 51.4%로 절반을 넘겼다. ‘대통령실과 무관하다’는 비율은 37.7%, ‘모르겠다’는 응답은 10.9%로 나왔다. 장 대표는 “대장동 항소 포기에 대해 국민적 의혹을 해소하기 위해 국정조사와 특검이 필요하다고 하는 것을 다시 한번 보여 준 것”이라고 말했다.

장 대표는 최고위 발언에 앞서 이 대통령의 경기도지사 시절 “여러분은 절대로 사고를 치면 전화기를 뺏기면 안 된다”는 2016년 발언 영상을 틀기도 했다. 정부가 공무원들의 12·3 비상계엄 가담 여부를 조사하겠다며 구성한 ‘헌법존중정부혁신 태스크포스(TF)’를 겨냥한 것이다. 영상을 시청한 장 대표는 “이재명 대통령이 공직사회를 ‘니편 내편’으로 가르기 위해 공직자의 핸드폰까지 다 뒤지겠다고 나서고 있다”고 했다.

장 대표는 이날 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 ‘대장동 항소 포기 외압 진상 규명을 위한 국정조사 촉구 기자회견’도 열었다. 그는 “이재명이 성남시장이 됐을 때 성남시 전체가 범죄자들의 놀이터가 됐다. 성남시 전체가 범죄자들의 저수지가 됐다”며 “이제 이재명이 대통령이 돼 대한민국 전체가 범죄자들의 놀이터가 돼 가고 있다. 대한민국 전체가 범죄자들의 저수지가 돼 가고 있다”고 목소리를 높였다.

또 “대장동 일당은 뻔뻔하게 추징을 위해 보전했던 재산을 풀어 달라고 황당하게 요구하고 있다. 마치 두목 믿고 회칼 들고 쇠 파이프 들고 날뛰는 조폭을 보는 것 같다”며 “대통령이라는 뒷배가 없다면, ‘용산 빽’이 없다면 가능하지 않은 일”이라고 주장했다. 이어 “7800억원을 범죄자들 배 속에 집어넣어 놓고 이 대통령은 오늘 1호기를 타고 해외로 ‘먹튀’하겠다고 한다”며 “그러나 돌아오면 기다리고 있는 건 국정조사다. 그다음은 특검이 될 것”이라고 했다.

이 같은 강경 행보는 국민의힘 지지율이 20%대 초중반 박스권에 갇히는 정체 현상이 장기화하는 가운데 이뤄졌다. 10·15 부동산 대책에 대한 국민 여론 악화, 항소 포기 논란 등 여권의 연이은 악재에도 불구하고 최근 조사에서 민주당과 국민의힘의 지지율 격차는 되레 벌어지는 양상이다. 여권의 악재가 이 대통령 지지율에만 제한적인 영향을 미치고, 야당의 반사이익으로 이어지지 않는 것이다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 13~14일 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로 실시해 이날 발표한 여론조사 결과에서도 이 같은 흐름이 나타났다. 민주당은 전주 대비 0.2%포인트(p) 상승한 46.7%, 국민의힘은 0.6%p 하락한 34.2%로 조사됐다. 양당 격차는 오차범위 밖인 12.5%p로 더욱 벌어졌다.

민주당 지지율 상승은 전통적인 지지층 뿐만 아니라 대구·경북(5.2%↑), 보수층(6.7%p↑) 등 국민의힘 지지층에서도 나타났다. 리얼미터는 “국민의힘은 이재명 탄핵 발언 등 과도한 강경 대응이 대구·경북(TK) 및 보수층에게 정치적 피로를 야기하며 핵심 지지층 일부가 이탈한 것으로 보인다”고 했다.

한국갤럽이 지난 11~13일 조사를 진행해 지난 14일 발표한 여론조사 결과에서도 민주당과 국민의힘 간 지지율 격차는 18%p로, 전주(14%p)보다 더 벌어졌다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 10일~12일 조사를 진행해 지난 13일 발표한 전국지표조사(NBS) 결과에서도 지지율 차이는 21%p로 2주 전 조사의 14%p에서 더 벌어졌다.

한편 인용된 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김해솔 기자