사상 최초 2조원 예산 육박

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남 순천시가 전 시민을 대상으로 민생회복지원금을 지급하기 위해 2025년 제2회 추가경정예산안으로 1조 9450억 원(13.3% 증액)을 편성해 시의회에 제출했다

이는 제1회 추가경정예산 대비 2279억 원 증가한 규모로 일반회계는 2255억 원(16.1%)이 증액된 1조 6269억 원, 특별회계는 24억 원(0.8%)이 증액된 3181억 원이다.

이번 추경안에는 전 시민에게 1인당 20만원을 지급하는 ‘민생회복지원금’ 580억 원이 포함된 것이 특징이며 4인 가족 기준 80만원이 지급된다.

이번 지원금은 물가 상승과 경기 둔화로 어려움을 겪는 서민과 자영업자들의 부담을 덜고 지역경제를 활성화하기 위해 전액 시비로 편성됐다.

해당 재원은 순천만국가정원 입장료와 운영수익 등 주요 관광지 운영 수입 증대분과 예산조정을 통해 마련됐다.

시는 추경 예산안이 의회에서 확정되는 즉시 12월 내에 지역화폐인 ‘순천사랑상품권’으로 지급할 계획이다.

정부가 지급한 2차 민생회복소비쿠폰 사용기한(11.30)이 만료되는 12월 상순에 순천상품권을 지급하는 방안이 유력하다. 이 경우 내년 2월 설날 연휴를 앞두고 ‘설빔’ 등에 요긴하게 쓰일 전망이다.

시는 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 회복, 시민 생활 안정 지원 등 직접적인 지역경제 선순환 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

또한, 세출 구조조정과 불요불급한 지출을 줄여 확보한 여유 재원 678억 원은 통합재정안정화기금에 예탁해 향후 재정변동에 탄력적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

이번 추경안에는 지역경제의 빠른 회복과 민생안정을 위한 예산도 대거 반영됐다.

주요 사업은 ▲민생회복지원금 580억 원 ▲생계급여 18억 원 ▲청년월세특별지원 13억 원 ▲영유아 보육료 44억 원 ▲누리과정 보육료 10억 원 ▲아동수당 지원 6억 원 등이다.

농가 경영 안정을 도모하기 위해 ▲임업직접지불금 18억 원 ▲벼 경영안정대책비 지원 22억 원 등이 편성됐고, 시민의 생활 편익 증진을 위해 ▲신대천 횡단 교량 리뉴얼 19억 원 ▲팔마 유소년축구장 개보수 공사 10억 원 등이다.

또한, 재정위기 대응력 강화를 위해 ▲통합재정안정화기금의 통합계정 예탁금 676억 원 ▲재정안정화계정 기금전출금 2억 5000만 원을 포함했다.

노관규 시장은 “미래를 위한 전략적 투자와 경제회복의 마중물 사이에서 깊은 고민이 있었으나 어려운 경제 여건으로 힘든 시간을 보내신 시민과 소상공인과 자영업자 분들을 먼저 살피는 것이 필요하다고 판단했다”고 밝혔다.

2025년 제2회 추가경정예산안은 제291회 순천시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 오는 28일 본회의에서 의결 확정될 예정이다.

순천시가 민생회복지원금을 지원함에 따라 이웃 도시인 여수시와 광양시 등의 대응도 주목된다.