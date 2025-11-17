도계지역아동센터에 556번째 도서관 열어 연간 아름인도서관 지원 기부캠페인 진행

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 556번째 ‘아름인도서관’을 강원도 삼척시에 있는 도계지역아동센터에 열었다고 17일 밝혔다. 고객 기부금 조성을 통해 만든 도서관으로는 세 번째다.

삼척 도계지역아동센터 도서관은 각종 도서는 물론 태블릿과 전자칠판을 갖췄다. 친환경 시공자재를 활용해 아이들이 쾌적한 환경에서 책을 읽고 공부할 수 있는 배움의 공간을 조성했다. 신한카드는 아동들에게 학용품 세트와 임직원들이 봉사활동을 통해 제작한 교통 안전 키링과 가방 등을 전달했다.

2010년부터 이어온 아름인도서관은 신한금융그룹의 미션인 ‘따뜻한 금융’을 실천하는 신한카드의 대표 사회공헌 사업이다. 아동∙청소년을 위한 독서 공간으로 시작해 지역사회복지관, 공공기관, 군부대 및 어린이병원에 이르기까지 도서관 지원 대상을 확대해 현재까지 국내외에 총 556개의 도서관을 구축하고 85만여권의 도서를 지원했다.

신한카드는 고객들이 손쉽게 참여할 수 있는 아름인도서관 지원 기부캠페인을 연간 진행하고 있다. ‘신한 SOL페이’에서 카드 결제 및 포인트를 통해 조성된 소액 기부가 일정 금액에 도달할 때마다 필요한 지역에 고객의 이름으로 아름인도서관을 조성한다. 현재까지 2만9000여명의 고객이 약 5200만원을 기부했다.

신한카드는 도서관 조성에 그치지 않고 독서 멘토링 프로그램, 금융독서퀴즈대회 등을 운영해 독서문화 형성에도 힘쓰고 있다.

신한카드 관계자는 “고객들의 소중한 기부금으로 지역사회 아동들에게 쾌적한 친환경 독서 공간을 제공할 수 있었다”며 “기업의 사회적 책임을 다하며 고객과 함께할 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 실천하겠다”고 밝혔다.