2026년부터 3년간 삼성SDS가 IT 인프라 운영…“디지털 생태계 구축”

[헤럴드경제=박혜원 기자] S-OIL(에쓰오일)이 삼성SDS와 통합 ITO(IT 아웃소싱) 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

에쓰오일은 지난 14일 서울 마포구 에쓰오일 본사에서 사이닝 세레머니를 열고 삼성SDS를 통합ITO 사업자로 선정했다. 삼성SDS는 내년 3월부터 3년간 애플리케이션 및 IT 인프라 운영, 보안∙IT 진단∙클라우드 전환 컨설팅 등을 진행한다. 에쓰오일은 이를 통해 IT 서비스 운영의 안정성과 효율성을 높이고, 신기술 및 강화된 보안 인프라 기반을 확보하여 운영 거버넌스를 한층 강화할 예정이다.

에쓰오일은 이번 협력을 통해 IT 인프라 혁신과 미래 지향적인 디지털 생태계 구축을 가속화할 계획이다. 류열 에쓰오일 사장은 “이번 삼성SDS와의 통합 ITO 계약 체결은 에쓰오일의 디지털 혁신을 위한 중요한 첫걸음” 이라며 “삼성SDS와의 협력을 통해 IT 서비스 운영의 안정성과 효율성을 극대화하고, 급변하는 사업 환경에 적극적으로 대응할 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다.

이준희 삼성SDS 사장은 “이번 계약은 양사가 함께 미래를 열어가는 파트너십의 시작점”이라며 “삼성SDS는 에쓰오일과의 협력을 통해 시너지를 창출하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.