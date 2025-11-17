[헤럴드경제(성남)=임세준 기자] 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 출국하는 이재명(오른쪽) 대통령과 김혜경 여사가 17일 오전 경기도 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승해 인사를 하고 있다. 이번 순방은 오는 22일 남아프리카공화국에서 열리는 G20 정상회의를 포함해 7박 10일간 아랍에미리트(UAE), 이집트, 튀르키예를 방문하는 정상외교 일정이다.


jun@heraldcorp.com