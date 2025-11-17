[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시(시장 신상진)는 14일 원주시고충처리위원회가 성남시 시민고충처리위원회의 우수사례를 벤치마킹하기 위해 성남시청을 방문했다고 17일 밝혔다.

이번 방문은 원주시 시민고충처리위원 5명과 관계 공무원 등 총 8명이 성남시 시민고충처리위원회 운영 경험과 노하우를 공유하고자 원주시고충처리위원회의 요청으로 이뤄졌다. 양측은 시민고충처리위원회 운영 현황을 공유했다. 향후 성남시 시민고충처리위원회 시민참여단 워크숍 개최 시 기관 방문을 추진하는 등 협력 확대 방안에 대해 의견을 나눴다.

이날 현장에는 지난 3월 전국 지방자치단체 시민고충처리위원회 산하 최초로 구성된 성남시 시민고충처리위원회 시민참여단 위원 3명도 함께했다.

시민참여단 문기관 위원(성남시 수정구 신흥1동 거주)은 “원주시의 방문을 통해 우리 성남시 시민고충처리위원회가 전국적으로 모범이 될 만큼 잘 운영되고 있음을 확인해 시민참여단으로서 큰 자부심을 느꼈다”고 했다.

성남시 시민고충처리위원회(임동본, 박완정 공동위원장)는 지난해 기존 ‘시민옴부즈만’에서 현 명칭으로 변경한 뒤 ‘찾아가는 시민고충처리위원회’를 운영하며 지역 50개 동 행정복지센터를 직접 찾아 현장 민원을 청취하고, 전문가뿐 아니라 일반 시민이 함께 참여하는 ‘고충민원배심제’를 시행하는 등 고충 민원 발굴과 해결을 위해 선제적인 행정을 펼치고 있다.