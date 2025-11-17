p300 단백질, 조절 T세포 생성 촉진하며 면역반응 높여

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 면역 기능에 영향을 주는 것으로 알려진 ‘p300 단백질’이 알레르기 천식 치료에 중요한 요소인 것으로 확인됐다.

세브란스병원 알레르기·천식센터 손명현 교수, 연세대학교 의과대학 생화학 분자생물학교실 윤호근 교수 공동 연구팀은 p300 단백질이 조절 T세포의 적절한 반응을 유도해 알레르기 천식을 줄이는 효과가 있다고 17일 밝혔다.

이 연구 결과는 ‘미국 호흡기중환자의학저널(American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine)’ 최신호에 실렸다.

알레르기 천식은 우리 몸이 외부 물질에 과도하게 면역반응을 일으킬 때 발생한다. 연구팀 설명에 따르면, p300 단백질이 GBP5 유전자 발현을 조절하면서 우리 몸에 있는 백혈구의 한 종류로 면역 시스템을 담당하는 T세포 중 과잉 면역반응을 않게 하는 ‘조절’ T세포의 기능을 강화해 그 균형을 유지한다고 한다.

연구팀은 알레르기 천식을 앓으면서 p300 단백질이 결여된 마우스 모델을 통해 위와 같은 결론을 도출했다. 또, 연구팀은 p300 단백질이 바이러스나 세균 같은 외부 물질에 면역반응을 일으키는 데 도움을 주는 GBP5 유전자의 발현에 관여해 T세포의 증식과 억제, 기능 유지에 영향을 미친다는 걸 규명했다.

손명현 교수는 “이번 연구를 통해 p300 단백질이 GBP5 유전자 발현에 관여하면서 결국 조절 T세포 증식에 영향을 미쳐 천식 악화를 억제하는 것을 확인할 수 있었다”며 “p300단백질을 표적으로 하는 알레르기 천식 맞춤형 치료제 개발 방향성을 제시한 의미가 있다”고 말했다.