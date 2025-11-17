[헤럴드경제=강승연 기자] 한국 코카-콜라는 이준엽(사진) 전 한국P&G 부사장을 신임 대표이사로 선임했다고 17일 밝혔다.

이 신임 대표는 P&G사에서 28년간 영업, 브랜드 전략, 이커머스 등 여러 분야에서 경험을 축적했다. 1997년 영업을 시작으로 한국P&G에서 브랜드 전략기획과 글로벌 커스터머 팀을 담당했다. 이후 2006년부터는 미국, 싱가포르, 일본 등 다양한 시장에서 브랜드 전략기획과 디지털 커머스 분야의 리더를 역임했다.

2017년에는 일본P&G에서 일본 및 글로벌 이커머스 교육사업과 아시아 태평양 디지털 커머스를 맡았다. 2018년부터 최근까지 한국P&G의 영업 총괄 및 부사장으로서 주요 브랜드의 사업 운영을 이끌었다.

이 신임 대표는 “한국 코카-콜라의 대표이사로 합류하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 맡은 역할에 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

한편 한국 코카-콜라는 대표 브랜드인 코카-콜라를 비롯해 스프라이트, 환타, 파워에이드, 토레타, 조지아, 미닛메이드 등 20여 브랜드를 선보이고 있다.