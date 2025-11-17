-언더독의 대반란

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]‘필승 원더독스’가 언더독의 반란을 일으켰다.

지난 16일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’(연출 권락희, 최윤영, 이재우) 8회에서는 프로팀 정관장 레드스파크스(이하 정관장)를 꺾고 창단 첫 3연승을 기록한 ‘필승 원더독스’의 모습이 그려졌다. 이 결과로 ‘필승 원더독스’는 단 한 경기만을 남기고 총 4승을 거두며 팀 생존을 확정했다.

이날 ‘필승 원더독스’는 스코어 23대 25, 단 2점 차로 1세트를 내주며 아쉬움을 남겼다. 김연경 감독은 표승주 등 선수들의 낮은 공격 성공률에 고민에 빠졌고, 흔들리던 이진과 한송희를 각각 이나연, 타미라로 교체하는 승부수를 띄웠다. 교체 카드 이후 팀 분위기는 살아났고 김 감독의 용병술이 완벽히 통하며 카타르시스를 선사했다.

‘필승 원더독스’는 진격의 미들블로커 문명화의 블로킹, 아웃사이드 히터 타미라의 강타 등 다양한 루트에서 나오는 공격으로 2세트를 따냈다. 이어진 3세트에서도 중앙을 사수하라는 김연경 감독의 전술이 적중하며 정관장과 막상막하의 치열한 승부를 펼쳤다. 세트가 거듭될수록 정관장 고희진 감독의 얼굴에는 웃음기가 서서히 사라졌고 반면 ‘필승 원더독스’는 인쿠시, 한송희, 표승주까지 모든 포지션에서 연속 득점을 올리며 3세트를 가져갔다.

특히 타미라는 서브에이스를 비롯해 공격과 수비 모두에서 만점 활약을 펼쳐 시청자들을 깜짝 놀라게 했다. 김연경 감독을 롤모델로 꼽았던 타미라는 롤모델과 함께하는 경기에서 한층 성장한 모습으로 감동을 더했다. ‘필승 원더독스’는 몽골 듀오 인쿠시와 타미라의 완벽한 호흡, 문명화의 속공, 주장 표승주의 각성으로 최종 세트 스코어 3대 1을 기록하며 프로팀 정관장을 제압했다. 창단 첫 3연승을 거두며 언더독의 반란을 일으킨 ‘필승 원더독스’는 팀 생존까지 이뤄내며 기쁨을 만끽했다.

다음으로 ‘필승 원더독스’는 마지막 상대인 김연경 감독의 친정팀 흥국생명 핑크스파이더스(이하 흥국생명)와의 경기를 준비했다. 흥국생명은 2024–2025 V리그 챔피언이자 여자배구 최다 우승팀으로, 데뷔부터 은퇴까지 김연경 감독의 배구 인생이 고스란히 담긴 팀이라 그 의미가 남달랐다. 일명 ‘흥국도사’ 김 감독은 “우리 선수들이 그동안 쌓아온 노력과 성장을 코트 안에서 보여주는 것이 마지막 목표”라고 경기를 앞둔 소감을 밝혔다.

잠시 후 공개된 ‘필승 원더독스’와 흥국생명의 첫 직관 현장에서는 약 2,000여 명의 관중이 보내는 뜨거운 환호가 펼쳐지며 소름을 자아냈다. 원더독스 선수들과 김연경 감독은 관중들의 큰 응원 속에서 남다른 각오로 경기에 임하는 모습을 보였다.

다음 주 방송에서는 원더독스의 마지막 여정, 단 한번의 직관 경기가 펼쳐진다. 과연 ‘필승 원더독스’는 V리그 최강팀 흥국생명을 상대로 원더풀한 마무리를 할 수 있을지, 김연경 감독은 수많은 관중 앞에서 ‘감독 김연경’을 증명해낼 수 있을지 단 1회만을 남긴 이야기에 기대가 고조되고 있다.

시청률 조사 기관 닐슨 코리아에 따르면 MBC ‘신인감독 김연경’ 8회는 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률이 2.4%를 기록하며 일요일 예능의 새 역사를 쓰고 있다. 같은 날 방송된 ‘미운 우리 새끼’, ‘1박 2일 시즌4’ 등 모든 예능 프로그램을 제치고 5주 연속 일요일 예능 2049 시청률 1위를 차지하며 그야말로 적수 없는 일요일 예능 최강자의 위엄을 다시 한번 입증했다.

수도권 가구 시청률은 4.4%를 기록했고, 특히 정관장과의 3세트 말미 인쿠시가 블로커 터치아웃으로 세트포인트를 만드는 등 ‘힘쿠시’의 하드캐리로 3세트를 원더독스 승리로 가져간 장면은 5.0%까지 치솟으며 시청자들의 도파민을 폭발시켰다.

주말 밤 시청자들의 희로애락을 책임진 MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’ 대망의 마지막 회는 오는 23일(일) 밤 9시 10분에 방송된다.