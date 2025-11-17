“항소 포기 논란, 국조·특검 실시해야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 17일 “이재명이 대통령이 돼 대한민국 전체가 범죄자들의 놀이터가 돼 가고 있다”며 “대한민국 전체가 범죄자들의 저수지가 돼 가고 있다”고 비난했다.

장 대표는 이날 오전 용산 대통령실 앞에서 열린 ‘대장동 항소 포기 외압 진상 규명을 위한 국정조사 촉구 기자회견’에서 “이재명이 성남시장이 됐을 때 성남시 전체가 범죄자들의 놀이터가 됐다. 성남시 전체가 범죄자들의 저수지가 됐다”며 이같이 말했다.

그는 “(대장동 개발 비리 사건) 항소 포기로 국민의 7800억원이 날아갔다”며 “대장동 일당은 뻔뻔하게 추징을 위해 보전했던 재산을 풀어 달라고 황당하게 요구하고 있다”고 꼬집었다.

이어 “풀어 주지 않으면 국가 배상을 하겠다고 당당하게 협박하고 있다”며 “마치 두목 믿고 회칼 들고 쇠 파이프 들고 날뛰는 조폭을 보는 것 같다”고 지적했다.

아울러 “대통령이라는 뒷배가 없다면, ‘용산 빽’이 없다면 가능하지 않은 일”이라며 “정성호 법무부 장관이 항소 포기에 이어 추징 보전을 해제하고 대장동 저수지의 관리인이 될 건지 국민이 지켜볼 것”이라고 말했다.

장 대표는 “이제 더불어민주당이 배임죄 폐지에 속도를 내고 있다. 대장동 일당과 이재명의 죄를 없애기 위해 배임죄 폐지를 밀어붙이고 있다”며 “게다가 항소 포기를 비판했던 검사장들을 평검사로 강등시키겠다고 한다”고 했다.

또 “7800억원을 범죄자들 배 속에 집어넣어 놓고 이 대통령은 오늘 1호기를 타고 해외로 ‘먹튀’하겠다고 한다”며 “그러나 돌아오면 기다리고 있는 건 국정조사다. 그다음은 특검이 될 것”이라고 주장했다.

이어 “추징 보전 해제든 배임죄 폐지든 공소 취소든 한발짝만 더 나간다면 국민이 용서치 않을 것이다. 국민이 지켜보고 있다”며 “국정조사 실시하자. 특검 실시하자”고 강조했다.