일주일간 신규 굿즈·단행본 공개…87% 할인 ‘99 팡팡특가’ 진행…100여종 상품 특가 제공 매일 오전 11시 오픈런 10% 할인 쿠폰도

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버웹툰은 자사 공식 굿즈몰 ‘웹툰프렌즈(WEBTOON FRIENDS) 브랜드스토어’에서 대규모 신상품 론칭·할인 행사 ‘웹툰프렌즈 팡팡위크’(이하 ‘팡팡위크’)를 진행한다고 17일 밝혔다. 해당 행사는 이날부터 23일까지 일주일간 진행된다.

이번 행사는 웹툰프렌즈가 선보이는 첫 대형 프로모션이다. 웹툰 지식재산권(IP)에 기반한 신규 굿즈와 단행본을 매일 공개하고, 최대 87% 할인과 사은품 혜택을 제공한다. 특히 ‘마루는 강쥐’, ‘작전명 순정’, ‘킬러 배드로’, ‘시든 꽃에 눈물을’, ‘엄마를 만나러 가는 길’ 등 인기 작품들이 참여한다. 네이버웹툰은 각 작품의 세계관을 담은 아크릴 키링, 포토카드 세트, 다이어리, 캘린더 등 굿즈를 선보일 예정이다.

이번 팡팡위크의 핵심은 매일 새로운 주제와 신상품을 선보이는 ‘데일리 론칭 프로젝트’다. 총 95종의 신상품이 일자별로 공개된다. ▷17일 ‘캘린더 데이’를 시작으로 ▷18일 ‘시든 꽃에 눈물을’ 특집 ▷19일 ‘맥세이프 카드 지갑 데이’ ▷20일 ‘단행본 데이’ ▷21일 ‘킬러 배드로’ 특집 ▷22일 ‘명장면 포토 데이’ ▷23일 ‘엄마를 만나러 가는 길’ 특집 등 일주일간 IP 신상품이 차례대로 출시된다.

아울러 네이버웹툰의 인기 작품의 예약 판매 상품도 공개한다. 구체적으로 ▷17일 ‘가비지타임’, ‘작전명 순정’ 등 작품의 아크릴 캘린더 ▷20일 ‘쓰레기의 법칙’ 단행본 1~2권, ‘별정직 공무원’ 단행본 2권(일반판·특별판) ▷21일 ‘킬러 배드로’ 단행본 5~6권 ▷22일 ‘속아주고 싶어’, ‘청춘 계시록’ 등 작품의 틴케이스 포토카드 ▷23일 ‘엄마를 만나러 가는 길’ 모리 인형 키링 등이다. 예약 상품은 행사 종료 후 순차 배송된다. 일부 상품은 한정 수량으로 판매된다.

이와 함께 행사 기간 최대 87% 할인이 적용되는 990원·9900원·1만9900원 균일가 ‘99 팡팡특가’ 코너가 운영된다. 이용자는 ‘유미의 세포들 쿠션’, ‘하루만 네가 되고 싶어 인형’ 등 총 100여종의 인기 상품을 특가로 구매할 수 있다.

또 네이버웹툰은 ‘겨울따숩템’, ‘집꾸미기’, ‘키링대전’ 등 테마별로 구성된 상시 할인 존에 총 300여 종의 상품을 마련했다. 지난 10월 진행된 ‘마루의 숲속 베이커리에 놀러와’ 팝업스토어에서 선공개된 ‘마루는 강쥐’ 신상 굿즈 3종 세트도 30% 할인된 가격으로 한정 판매된다.

매일 오전 11시에는 10% 오픈런 할인쿠폰이 선착순 500명 한정으로 제공된다. 5만원 이상 구매 고객에게는 커피 쿠폰, 10만원 이상 구매 고객에게는 커피 쿠폰과 쿠키 기프트카드 1만원권이 증정된다. 쿠키 기프트카드는 선착순 한정 수량으로 제공된다.

이어 네이버웹툰은 팡팡위크가 웹툰 작가들과 함께 만드는 웹툰 IP 커머스 페스티벌인 만큼, ‘마루는 강쥐’의 모죠 작가, ‘육아일기’의 자까 작가, ‘킬러 배드로’의 김정현·임리나 작가 등의 메시지·축전을 네이버웹툰 작가홈·개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개할 계획이다.

남경보 네이버웹툰 IP 비즈니스 총괄 리더는 “팡팡위크는 신상 웹툰 굿즈와 단행본을 한자리에서 만나볼 수 있는 대규모 IP 커머스 페스티벌로, 다양한 할인 혜택과 한정판 상품을 통해 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고자 한다”며 “앞으로도 창작자와의 협업을 확대해, 팬이 웹툰 IP를 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 기회를 만들어 나가겠다”고 말했다.