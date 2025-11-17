지난해 행사 대비 거래액 30%↑

[헤럴드경제=전새날 기자] 29CM는 ‘2025 겨울 이구위크’의 열흘간 거래액이 1400억원을 돌파했다고 17일 밝혔다.

29CM의 연중 최대 규모 기획전 ‘이구위크’는 이달 3일부터 13일까지 진행됐다. 누적 거래액은 1479억원, 판매 수량은 170만 개에 달했다. 일 판매량은 17만개로 시간당 약 7000개 이상의 상품이 팔렸다. 이른 추위에 겨울 의류 수요가 늘면서 지난해 행사보다 거래액이 30% 증가했다.

열흘간 가장 많은 거래액 비중을 차지한 카테고리는 여성 패션 의류·잡화다. 지난해 행사와 비교해 여성 패션 카테고리 거래액은 24% 이상 증가했다. 이른 영하권 추위에 겉옷 판매가 성과를 견인했다. 덕 다운, 경량 패딩 등 두꺼운 겨울 겉옷 거래액은 지난해 대비 40% 이상 늘었다. 패션 잡화도 20% 이상 거래액이 뛰었다.

이번 흥행은 29CM가 고객 선호도 높은 여성 패션 브랜드 셀렉션을 강화한 점이 주효했다. 매일 한 브랜드를 집중 조명하는 ‘원브랜드데이’ 기획전에 참여한 브랜드 ‘어그’는 하루 만에 거래액 13억원을 돌파했다. 또 던스트, 포에토, 헤이그 등 팬덤이 두터운 여성 디자이너 브랜드도 하루 동안 5억원 이상의 거래액을 올렸다. 이구위크 대표 기획전 중 하나인 ‘앙코르입점회’에 참여해 열흘간 1억원 넘는 거래액을 기록한 여성 브랜드 수도 두 자릿수를 기록했다.

이구위크 동안 총 14회 편성된 라이브 콘텐츠 ‘29라이브’도 주목받았다. 대표적으로 ‘파사드패턴’은 라이브 방송 1시간 동안 누적 5만 명이 접속하며 높은 관심을 모았다. 이에 힘입어 방송 당일 거래액이 10억원을 넘어섰다. 홈 카테고리도 지난해 행사 대비 구매 고객 수가 2배 이상 급증했다.

29CM 관계자는 “행사 기간 평균 일간 활성 사용자 수(DAU)가 지난해 겨울 행사 대비 25% 이상 증가했다”며 “패션·유통 시장 침체 속에서도 입점 브랜드의 하반기 매출 확대와 재고 소진에 실질적인 도움을 제공했다”고 말했다.