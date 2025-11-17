‘ASK이노’ ‘에너지와 관련한 모든 것을 묻고 답한다’ 의미 에너지 관련 트렌드 분석, 전문가 칼럼까지

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK이노베이션이 에너지 관련 지식과 소식을 전달하는 새 뉴스룸 ‘ASK이노’를 17일 공개했다. ‘에너지와 관련한 모든 것을 묻고 답한다’는 의미를 담아 새롭게 붙인 이름이다.

회사 소식 전달에 무게를 뒀던 기존 뉴스룸과 달리 ASK이노는 에너지 분야 최신 이슈와 해설, 트렌드 분석, 전문가 칼럼 등을 한 곳에서 제공한다. 국제유가, 원달러 환율, 천연가스와 전력가격 등 주요 지표를 한번에 제공하는 대시보드와 AI 기반 요약 기능으로 이용자 편의성도 강화했다.

SK이노베이션은 뉴스룸 리뉴얼을 기념해, 뉴스룸을 구독하고 응원 댓글을 남긴 독자를 대상으로 추첨을 통해 200명에게 스타버스 커피 1잔 교환권 제공 이벤트도 진행하고 있다. 자세한 내용은 SK이노베이션 공식 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.

김우경 SK이노베이션 PR실장은 “ASK이노는 우리가 축적해온 에너지 통찰을 열린 지식으로 확장하고, 시대가 요구하는 미래 에너지에 대한 답을 찾아가는 과정을 공유하는 플랫폼이 될 것”이라고 말했다.