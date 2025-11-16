[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북도와 구미시, 박정희대통령생가보존회는 지난 14일 박정희 대통령 탄신 108돌을 맞아 박정희 대통령 생가에서 숭모제례를 올린 데 이어 구미복합스포츠센터에서 기념행사를 개최했다.

이번 행사는 박 대통령의 지도력과 업적을 기리고 다양한 세대가 함께 참여할 수 있는 열린 축제의 장으로 마련됐다.

이날 행사에는 이철우 경북지사, 박근혜 전 대통령, 김장호 구미시장 등을 비롯해 2000여명의 시민과 관계자들이 참석해 박 대통령의 탄신을 함께 기렸다.

행사는 이날 오전 9시 박정희 대통령 생가에서 거행된 숭모제례로 시작됐다. 이 지사는 초헌관을 맡아 분향과 헌작을 올리며 박 대통령의 숭고한 정신을 기리는 예를 다했다.

이어 진행된 기념식에서는 도민과 각계 주요 인사들이 참석한 가운데 박 대통령의 국가 발전 기여와 시대정신을 되새기는 시간이 마련됐다.

특히 올해는 디지털 기술을 활용한 ‘AI 기념 영상’이 상영돼 주목받았다.

박 대통령의 생전 사진과 음성을 기반으로 얼굴과 목소리를 복원한 이 콘텐츠는 오늘날 우리에게 전할 메시지를 담아 참석자들에게 깊은 울림을 전해 줬다.

행사장 내외부에서는 다채로운 부대행사가 함께 열렸다.

박 대통령과 관련된 사진과 휘호 전시가 마련돼 그의 시대정신을 시각적으로 조명했으며 지역 먹거리와 기념품 판매 부스도 운영돼 지역경제 활성화에도 이바지했다.

또한 다양한 연령층이 추억을 남길 수 있도록 포토존도 설치해 방문객들의 발길을 붙잡았다.

이철우 경북지사는 “한때 배고픈 나라였던 대한민국이 반세기만에 세계 10대 경제 대국으로 성장할 수 있었던 것은 박정희 대통령의 결단과 추진력 덕분“이라며 ”경북도는 그 정신을 되새기며 APEC 정상회의의 성공을 발판으로 대한민국을 초일류 국가로 도약시키는 데 앞장서 나가겠다”고 말했다.