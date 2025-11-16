16일 용산서 한미 관세협상 후속 민관 합동회의 “핵잠 건조 성과에 경의”, “조선업 세 단계 업그레이드 노력하겠다” “마스가, 국내 조선 및 기자재 동반 성장 시장 진출 의의”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 여승주 한화그룹 부회장이 16일 “미국 조선 시장 투자는 국내 생산 기반의 이전이 아니다”라며 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 국내 투자 의지를 드러냈다. 국내 조선 및 방산 분야에 5년간 11조원을 투자하겠다는 계획도 이날 발표됐다.

여 부회장은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 개최된 ‘한미 관세협상 후속 민관 합동회의’에서 이같이 밝혔다. 이날 회의에는 이재명 대통령을 비롯 이재용 삼성전자 회장 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 LG 회장, 정기선 HD현대 회장, 서정진 셀트리온 회장이 참석했다.

우선 여 부회장은 “핵잠 건조라는 성과에 대해 경의를 표하는 바”라며 “아태 지역 안보가 강화될 것으로 한껏 기대가 크다”며 기대감을 드러냈다. 마스가 프로젝트에 대해서도 “대한민국의 조선업이 지금도 최고 수준이지만 앞으로 지금보다 한 단계가 아닌 두 단계, 세 단계가 업그레이드 될 수 있도록 최선의 노력을 경주하겠다”고 말했다.

이어 여 부회장은 “미국 조선 시장에 대한 투자는 국내 생산 기반이 미국으로 이전하는 것이 아니다”라며 “국내 조선 사업과 기자재 산업이 성장할 수 있는 새로운 시장으로 진출한다는 것”이라고 강조했다 그러면서 “한화오션이 최초로 수주한 미 해군 함정 유지보수운영(MRO) 사업은 부산, 경남, 16개 중소 조선소 및 협력업체와의 컨소시엄으로 확장되고 있다”며 “한화해운이 필리조선소에 발주한 선박은 설계부터 핵심 기자재까지 선박 가격의 약 40%가 국내에서 공급되는 사례가 있다”고 설명했다.

국내 조선 및 방산 분야에 대한 5년간 11조원의 투자 계획도 이날 발표됐다. 여 부회장은 “방산 사업의 성장과 조선업의 정상화를 다루는 과정에서 정부와 국민의 큰 지지와 성원을 받았다”며 “한화는 투자를 통한 일자리 창출, 동반 성장, 이외에도 국민과 함께하는 기업의 사회적 책임을 다할 것”이라고 말했다.