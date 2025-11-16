[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스 평생교육원이 지난 12일 경주 더케이호텔에서 ‘2025년 재직자 특강 및 프로그램 설명회’를 개최했다.

이번 행사는 지역 산업체 재직자의 업스킬(Up-skill) 및 리스킬(Re-skill) 역량 강화를 통해 직무능력 향상을 도모하기 위한 자리로 마련됐다.

경주지역 인사노무관리자 모임 소속 21개 회원사를 비롯해 경주시청 노사지원팀, 경주시장애인종합복지관의 관계자 등 약 50여명이 참석했다.

설명회는 △내빈 인사 △프로그램 홍보 동영상 시청 △교양특강 순으로 진행됐으며 특강에서는 동국대 WISE캠퍼스 평생교육원 김대현 교수가 ‘성공한 사람들의 공통점’, 하윤실 교수가 ‘재테크 전략과 자산관리 로드맵’을 주제로 강연을 펼쳤다.

두 강연 모두 재직자들의 실생활과 직무능력 향상에 도움이 되는 유익한 내용으로 구성돼 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

동국대 WISE캠퍼스 평생교육원 이영찬 원장은 “급변하는 산업 환경 속에서 지역 재직자분들이 지속적으로 성장하고 경쟁력을 높일 수 있도록 실질적이고 현장 중심적인 교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.