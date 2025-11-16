[헤럴드경제=박혜림 기자] 지난해 기준 서울에서 집을 마련하려면 월급을 한 푼도 쓰지 않고 꼬박 모았을 때 약 14년이 걸리는 것으로 조사됐다.

국토교통부가 16일 발표한 ‘2024년도 주거실태조사’에 따르면, 지난해 하반기 전국 6만1000가구를 대상으로 한 면담 조사 결과 서울 자가 가구의 ‘연소득 대비 주택가격 배수’(PIR)는 중간값 기준 13.9배로 나타났다.

PIR은 가구가 버는 소득을 전액 저축한다고 가정할 때 내 집 마련까지 소요되는 기간을 뜻한다. 즉, 작년 기준 서울에서는 약 14년의 소득이 있어야 집을 살 수 있다는 의미다.

서울 다음으로 PIR이 높은 지역은 세종(8.2배), 경기(6.9배), 대구(6.7배), 인천(6.6배) 순이었다. 권역별로 보면 수도권은 8.5배에서 8.7배, 도 지역은 3.7배에서 4.0배로 상승했으며, 광역시는 6.3배로 전년과 동일했다.

전국 임차 가구의 ‘월 소득 대비 월 임대료 비중’(RIR)은 중간값 기준 15.8%로, 전년과 같은 수준이었다. 지역별로는 수도권이 20.3% → 18.4%, 광역시가 15.3% → 15.2%, 도 지역이 13.0% → 12.7%로 모두 소폭 낮아졌다.

자가 보유율은 늘었다. 실제 거주 여부와 관계없이 자기 집을 가진 가구 비율은 전국 61.4%로 전년(60.7%) 대비 상승했고, 자가 거주 비율 역시 57.4%에서 58.5%로 올랐다. 수도권·광역시·도 지역 모두 자가 보유율과 자가 점유율이 상승세를 보였다.

전체 가구 가운데 자가는 58.4%, 임차는 38.0%로 집계됐으며, 가구주가 독립 후 첫 주택을 마련하기까지 걸린 기간은 7.9년으로 전년보다 약 두 달 더 늘었다.

가구당 주거 면적은 지난해 68.1㎡, 1인당 면적은 36.0㎡로 각각 집계됐다. 도 지역이 평균 40.2㎡, 광역시는 36.7㎡, 수도권은 33.0㎡였다.

아울러 주택 보유 인식 조사에서는 “집을 보유해야 한다”는 응답이 86.8%로 다수를 차지했다. 다만 이는 지난해(87.3%)보다 소폭 낮아진 결과다.

주거 지원 필요성에 대해서는 전체 가구의 38.2%가 “지원이 필요하다”고 답했으며, 필요한 지원으로는 ▷주택구입자금 대출(32.0%) ▷전세자금 대출(27.8%) ▷월세 보조금(12.2%) ▷장기공공임대 공급(10.9%) 순이었다.

청년 가구의 82.6%는 임차로 살고 있었고, 오피스텔 등 비주택 거주 비율이 17.9%에 달했다. 신혼부부는 43.9%가 자가 거주했고, 이 중 73.4%는 아파트였다. 고령 가구의 경우 75.9%가 자가에서 살고 있으며 단독주택 비율이 39.2%로 높게 나타났다.

또 미혼 가구가 생각하는 결혼 시 ‘적정 주거 면적’은 전용 75.8㎡로, 지난해 전국 평균 주거 면적(68.1㎡)보다 넓은 수준을 요구한 것으로 조사됐다.