[헤럴드경제=박혜림 기자] 주요국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스가 3.1% 오르는 동안, 원/달러 환율은 이보다 훨씬 큰 폭인 6.1%나 뛰면서 국내 외환시장 불안이 커졌다는 분석이 나왔다.

현대경제연구원은 16일 발표한 ‘커지고 있는 외환시장 균형 이탈 가능성’ 보고서에서 이같이 밝혔다.

보고서에 따르면 원/달러 환율은 지난 9월 16일 1378.9원까지 하락했다가, 달러 강세에 이달 11일 1463.3원으로 상승했다.

같은 기간 달러인덱스는 96.6에서 99.7로 약 3.1% 상승했지만, 원/달러 환율 상승 폭은 이보다 두 배 이상 컸다(6.1%).

원/달러 환율 변동률은 엔/달러(4.6%), 달러/유로(-1.7%), 위안/달러(0.1%)보다도 높은 수준이었다.

연구원은 원화 약세와 환율 변동성 확대 배경으로 ▷미국 관세 정책 리스크 ▷미 통화정책 불확실성을 주요 요인으로 지목했다.

특히 미국의 관세정책이 계속 불확실한 상황에서 우리나라의 대미 투자 방식이 지난달 말에야 확정되면서 원화 약세 압력이 커졌고, 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 경로가 여전히 불투명한 점도 환율 변동성을 확대시켰다고 분석했다.

여기에 단기자금시장의 달러 유동성 부족 우려, 재정 확대 기대감으로 약세를 보인 엔화와의 동조화, AI 거품론을 계기로 강화된 안전자산 선호 심리 등도 환율 상승을 부추긴 요인으로 꼽았다.

연구원은 환율 변동성이 여러 요인에서 비롯된 만큼 “대외 여건 변화에 대한 모니터링을 강화하고, 국내 금융시장 건전성을 높이기 위한 적극적 조치가 필요하다”며 단기 외환·금융시장 안정성을 확보할 것을 제언했다.