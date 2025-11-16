中 네번째 항공모함 핵 추진 방식 전망 서태평양까지 패권 확장 야욕...美와 긴장 고조 가능성 “한국·호주도 갖는다” 日 욕심에 불 붙일 우려

[헤럴드경제=도현정 기자]중국이 건조중인 네번째 항공모함이 핵추진 방식일 가능성이 제기되면서 미국과 일본 등에 태평양을 끼고 있는 국가들에 긴장감이 고조될 것이란 전망이 나오고 있다. 중국이 핵추진 항공모함을 보유하게 되면 해양에서의 패권을 서태평양으로까지 손쉽게 확대할 수 있어 미국을 견제할 수 있다. 일본도 핵추진 잠수함 도입 논의를 정당화할 수 있다.

미국의 군사전문 사이트 ‘더 워존(The War Zone)’은 지난 12일(현지시간) 낸 보고서에서 랴오닝성 다롄 조선소에서 건조중인 중국의 신형 004형 항공모함에서 미국의 핵추진 초대형 항공모함과 유사한 선체 구조를 확인했다고 밝혔다.

워존은 사회관계망(SNS)에 게시된 004형 항모의 사진과 위성이미지를 분석해 해당 선체에 추진 시스템의 핵심 지표인 원자로 격납 구조물이 있는 것으로 보인다고 전했다. 보고서는 이 구조가 시험용 선박이나 모듈일 가능성을 배제하지 않으면서도, 중국의 차기 항공모함이 핵 에너지로 추진될 수 있다는 것을 보여주는 첫번째 징후로 꼽았다.

보고서는 “확실히 이 구조는 미국의 핵추진 슈퍼캐리어(초대형 항공모함)에서 발견되는 것과 대체로 유사하며, 우리가 여기서 볼 수 있는 것이 향후 원자로 설치와 관련이 있다는 데 일반적인 공감대가 형성되어 있다”고 전했다.

온라인에 유포된 004형 항모의 모습은 핵추진 동력과 전자기식 캐터펄트를 모두 갖춘 미 해군의 제럴드 R. 포드급(Gerald R. Ford-class) 항공모함과 유사한 것으로 보인다. 워존 보고서는 위성 이미지를 인용해 중국이 다롄의 004형 건조와 병행해 푸젠함이 건조된 상하이 장난 조선소에서 재래식 동력의 다른 항공모함 건조를 시작할 수 있다고 덧붙였다. 위성 이미지에는 조선소 도크에서 정화 작업이 진행 중인 모습이 포착됐다. 이는 건조 시작 가능성을 짐작케한다.

홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이 같은 정황에 대해 지난 3월 위안화즈 인민해방군 해군 정치위원이 네번째 항모 건조 시작을 알리면서 핵추진 여부에 대해서는 언급을 거부했지만, 이미 차기 중국 항공모함이 핵추진 시스템을 탑재할 것이라는 추측이 난무한 상황이라 설명했다. 지난해 11월 AP통신이 위성 이미지와 정부 문서를 인용해 중국이 쓰촨성 러산 외곽의 산악 지대에 대형 수상 전투함에 적합한 육상 기반 시제품 원자로를 건설했다고 보도한 바 있다. 차세대 항공모함을 핵추진 시스템으로 고려했기에 이 같은 준비작업을 했다는 분석이다.

중국은 지난 9일 세번째 항공모함인 푸젠함을 진수했지만, 아직 증기 터빈과 디젤발전기 등 재래식 동력을 유지하고 있다. 때문에 작전 반경은 8000~1만해리로 제한된다고 알려져있다.

반면 핵추진 항공모함은 연료 재보급 필요 없이 사실상 무제한의 항속 거리와 지속적인 고속 운항을 보장한다. 기존에 중국이 항공모함을 배치했던 라인이 자국 주변을 넘어 서태평양까지 확대돼, 미국을 견제할 수 있게 되는 것이다. SCMP는 중국이 최근 몇 년 동안 일본에서 필리핀에 이르는 섬과 군도를 잇는 ‘제1도련선’을 따라 미군이 주둔하는 것을 밀어내려 시도해왔다고 전했다.

이런 이유로 중국의 핵추진 항모 건조 소식은 미국의 심기를 거스를 것으로 예상된다. 004형이 핵추진 방식으로 완성되면 중국은 미국, 프랑스에 이어 세계에서 세번째로 핵추진 항모를 보유한 국가가 된다. 이는 미군과의 기술 격차를 줄이는 중요한 계기로 작용, 더욱 미국에서는 긴장할만한 소식이다.

중국의 핵추진 항모 건조 가능성은 일본도 자극하고 있다. 일본은 중국에 대해 강경발언을 해온 다카이치 사나에 총리가 취임한 이후, 긴장 관계를 이어오고 있다. 최근에는 대만에 대한 입장차로 중국과 날카로운 신경전을 벌이기도 했다.

여기에 일본은 최근 ‘비핵 3원칙’을 재검토하고, 핵추진 잠수함 도입을 검토할 가능성도 대외적으로 내비치고 있다. 비핵 3원칙은 핵무기를 보유하지도, 제조하지도, 반입하지도 않는 것으로, 일본 정부가 전후 유지해온 입장이다. 지난 12일 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 비핵 3원칙과 관련한 질문에 “정부 방침으로 유지하고 있다”면서도 재검토 가능성을 부정하지 않았다.