[헤럴드경제(창원)=황상욱기자] 비수도권에서 유일하게 특례시 지위를 가진 창원시가 인구 감소로 특례시 지위가 흔들릴 수 있다는 우려 속에 특례시 기준 완화(100만 → 완화)와 특례시 지원 특별법 제정을 요구하는 대규모 시민 캠페인을 열었다.

2000여명의 시민들은 14일 창원스포츠파크에서 ‘시민공감 릴레이캠페인’을 벌이고 “창원특례시를 지켜야 한다”고 호소했다. 새마을지도자 한마음대회에 맞춰 진행된 이날 행사에는 상공으로 떠오른 두 대의 드론이 ‘비수도권 특례시 기준변경’, ‘특례시 지원 특별법 조기 제정’ 문구가 적힌 대형 현수막을 펼치며 분위기를 고조시켰다.

행사장에 모인 시민들은 글자모형과 손피켓을 일제히 들어 올리며 특례시 지위 사수 의지를 드러냈고, 사회자가 ‘특례시 기준 변경!’, ‘특별법 조기 제정!’을 외치자 참석자들이 크게 호응하며 현장의 열기는 절정에 달했다.

창원시는 최근 이어지는 인구 감소가 특례시 지위 기준(100만명)에 영향을 미칠 수 있다는 점을 우려하고 있다. 시 관계자는 “비수도권에서 100만 도시를 유지하는 것은 구조적으로 불리하다”며 “특히 창원은 비수도권 유일한 특례시여서 기준 완화가 이뤄지지 않으면 지위가 위태로워질 수 있다”고 말했다.

창원시는 이에 비수도권에 한한 기준 조정이 필요하다는 입장을 중앙정부와 국회에 지속적으로 전달하고 있다.

이날 행사에서는 특례시의 실질적 권한 부족에 대해서도 성토가 이어졌다. 특례시 지원 특별법은 이미 정부안으로 국회에 제출돼 소위원회 심사를 앞두고 있지만, 아직 통과되지 않은 상황이다.

창원시는 특별법이 제정돼야만 특례시가 이름뿐이 아닌 실질적 권한을 갖출 수 있다고 보고 있다. 시는 특별법에 ▷사무 이양 근거 명확화 ▷도·시 권한 배분 체계 정비 ▷국가 지원 근거 마련 등이 포함돼 있어 창원 행정체계 전반을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

장금용 창원시장 권한대행은 “많은 시민께서 한마음으로 참여해 주신 덕분에 특례시 지위의 중요성과 특별법의 필요성을 더 널리 알릴 수 있었다”며 “기준 변경과 특별법 제정이 반드시 이뤄지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.