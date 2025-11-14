1~3분기 누적 영업익 3849억원…지난해 연간 실적 돌파

[헤럴드경제=전새날 기자] 삼양식품은 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 50.0% 증가한 1309억원이라고 14일 공시했다. 같은 기간 매출은 6320억원으로 44% 증가했다.

특히 불닭볶음면의 탄탄한 수요를 바탕으로 해외 매출은 50% 늘어난 5105억원으로 5000억원을 넘어서며 분기 기준 최대를 기록했다. 해외 매출은 지난해부터 분기마다 최고 기록을 경신하고 있다.

전체 매출에서 해외가 차지하는 비중은 81%까지 확대됐다.

수출 최대 시장인 미국과 중국 모두 높은 성장세를 보였다. 3분기에 미국법인 삼양아메리카는 작년 동기보다 59% 증가한 1억1200만달러(약 1600억원)의 매출을 올렸으며 중국법인 삼양식품상해유한공사의 매출은 56% 늘어난 9억5100만위안(약 1900억원)을 기록했다.

삼양식품은 3개 분기 연속 20%대 영업이익률을 실현했다. 1~3분기 누적 영업이익은 3849억원으로 지난해 연간 실적(3446억원)을 넘어섰다.

삼양식품 관계자는 “수출 호조세와 전략적 관세 대응, 고환율 효과 등에 힘입어 3분기에도 높은 성장세를 기록했다”며 “관세 등 불확실성 리스크(위험)가 일부 해소되고 밀양2공장 가동률도 빠르게 올라오고 있어 수출 확대에 더 속도를 낼 수 있을 것”이라고 기대했다.