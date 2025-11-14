[헤럴드경제=박혜림 기자] 국내 대표 AI 기반 공급망관리 소프트웨어 기업 엠로가 올해 3분기 사상 처음으로 누적 매출액 600억원을 넘어섰다.

엠로는 14일 공시를 통해 연결 재무제표 기준 2025년 3분기 누적 매출액이 639억7000만원을 기록했다고 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간보다 12.2% 증가한 것으로 역대 최고치다. 영업이익과 당기순이익은 각각 14억3000만원, 22억1000만원을 기록했다.

세부적으로 살펴보면, 2025년 3분기 누적 기준 소프트웨어 라이선스 매출이 전년 동기 대비 4.4% 증가한 60억원, 클라우드 서비스 사용료는 전년 동기 대비 6.6% 증가한 42억8000만원을 달성했다. 특히, 엠로 솔루션을 도입한 고객사로부터 매년 발생하는 기술료가 전년 동기 대비 30.6% 증가한 121억9000만원을 기록하며 전체 매출 성장을 견인했다.

이는 ▷국내 최대 IT 기업과의 차세대 구매시스템 운영 유지보수 계약 체결 ▷미국발(發) 관세 정책에 따른 글로벌 공급망 위기 확산 ▷AI 중심의 디지털 전환 가속화에 따른 기존 고객의 ‘락인(lock-in) 효과’ 강화 등이 복합적으로 작용한 결과다.

엠로는 하반기에도 ‘글로벌’과 ‘AI’를 핵심 축으로 지속 가능한 미래 성장 기반을 강화하며 외형 확장뿐 아니라 질적 성장도 이뤄 나간다는 계획이다.

엠로 관계자는 “북미, 유럽 시장 내 현지 기업들로부터 AI 기반 공급망관리 솔루션에 대한 높은 관심과 수요를 확인했으며, 하이테크, 자동차, 산업재, 생명과학, 소비재 등 다양한 분야로 파이프라인을 대폭 확장해 나가고 있다”며 “앞으로 글로벌 시장에서의 수주 확대와 에이전틱 AI 솔루션 고도화, SaaS 기반 포트폴리오 전환 등을 통해 기업 가치와 수익성을 함께 높여 나갈 것”이라고 말했다.