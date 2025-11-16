조율 끝난 한미 팩트시트 “한국에서 미국 상선·군함 모두 건조” 합의 4년치 일감 쌓인 조선 3사…미국 선박 추가 주문 여력 어디서 받나 국내 시설 투자 아니면 해외 협력 조선사 활용 가능성도 핵잠도 국내 건조 확정 시엔 국내 시설 투자 불가피

[헤럴드경제=박혜원 기자] 앞으로 미국 상선 및 함정을 국내에서 건조한다는 내용이 관세·안보 패키지 조인트 팩트시트(공동설명자료) 담기면서 향후 국내 조선사들이 시설 투자에 추가적으로 나설지에 관심이 모이고 있다. 현재 국내 조선사들은 수백 척에 달하는 미국 신규 군함 물량을 감당할 여력이 없어 투자 필요성 자체엔 이견이 없다. 다만 일각에선 미국 정부가 자국 인프라 투자를 계속해서 요구해오고 있는만큼 조선사들이 현지 투자에 집중할 수 있다는 전망도 나온다.

美 군함 상선·군함 국내 건조 공식화

이재명 대통령이 지난 14일 서울 용산 대통령실에서 발표한 내용에 따르면, 한미 양국은 이번 협상을 통해 미국 군함을 향후 국내에서 건조하는 방향으로 뜻을 모았다. 이 대통령은 “미국 상선뿐 아니라 미국 해군 함정 건조조차도 대한민국 내에서 진행할 수 있도록 제도적 개선책을 모색하기로 했다”고 밝혔다.

미국이 공개한 팩트시트에도 “한국 내에서 잠재적 미국 선박 건조를 포함해 최대한 신속하게 미국 상업용 선박과 전투 수행이 가능한 미국 전투함의 수를 증가시킬 것”이라는 내용이 담겼다.

도크 여유 없는 K-조선…시설 투자 나서나

국내 조선사들로선 미국 군함으로만 수년치 일감을 확보하게 됐다. 미국 정부는 해군력 강화 계획에 따라 앞으로 30년간 364척의 함정을 새로 건조·구매하기로 했다. 여기에 미국이 투입해야 하는 예산만 1조달러 이상이라는 분석도 나왔다.

관건은 국내 조선사들이 얼마나 생산 시설 여력을 확보할 수 있을지다. 조선업 호황으로 국내 조선사들에 글로벌 해운사들의 선박 발주가 몰리면서 국내 조선사들의 조선소 도크는 여유분 없이 건조에 모두 쓰이고 있기 때문이다. 조선 3사 전체의 수주잔고는 최대 4년치 일감인 약 1100억달러에 달한다.

한화오션을 자회사로 두고 있는 한화는 선제적으로 투자 계획을 밝혔다. 한화그룹은 이날 정부 발표 직후 입장문을 내고 “한미 양국의 동맹 및 안보 강화를 위한 결정에 따라 한화오션 거제조선소 투자 및 확장은 물론 지역 협력업체와의 상생을 위해서도 노력할 것”이라고 밝혔다. HD현대중공업은 향후 미국 측의 발주 추세를 보고 투자 여부를 검토한다는 계획이다.

국내 조선사들이 도크 확보를 위해 협력한 해외 조선사들로 국내 수주 물량을 돌리고, 국내에선 미국 선박 건조에 집중하는 선택지도 있다.

“미국 투자해라” 트럼프 요구에 현지 집중 가능성도

다만 자국 투자를 강조하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령 요구에 따라 국내 조선사들이 한국이 아닌 미국 현지 투자에 자금을 집중할 가능성도 있다. 조선업계 한 관계자는 “지금으로선 미국 현지 투자가 더욱 중요한 시점”이라고 설명했다.

조선사들의 대규모 투자 계획도 구체화돼 있다. 한화오션은 지난해 인수한 한화필리조선소에 50억달러(한화 약 7조2840억원) 투자를 밝힌 상태다. HD현대도 앞서 미국 최대 군수 조선사인 헌팅턴 잉걸스와 업무협약(MOU)을 맺고 미국 내 조선 생산시설 인수 혹은 신규 설립에 공동 투자하기로 했다.

한국형 핵잠도 현실화한다면 국내 투자 필수적

아직 물음표로 남아있는 한국형 핵잠수함(이하 핵잠) 건조 장소도 한국으로 확정된다면 시설 투자가 불가피하다. 이날 팩트시트를 통해 미국은 한국의 핵잠 건조 승인을 명시했는데, 아직 건조 장소까지는 공식화되지 않은 상태다. 우선 정부 입장은 이번 협상 자체가 국내 건조를 전제로 이뤄졌다는 것이다. 다만 미국 측에서 명시적으로 입장을 밝히지 않아 향후 변동 가능성이 있다.

업계에선 한국형 핵잠 규모가 최소 5000톤(t)급은 될 것으로 보고 있다. 그런데 국내에서 지금까지 만든 잠수함은 3000t급인 장보고-Ⅲ가 최대 규모다. 현재 국내에선 이 이상의 잠수함을 지을 수 있는 시설이 없어, 국내에서 짓는다면 생산 시설을 새로 짓게 된다. 미국 상황도 마찬가지다. 미국 현지에 원잠 건조가 가능한 조선소는 두 곳뿐인데, 이곳들도 이미 수 년치 일감이 쌓인 것으로 알려졌다.

현재로서는 핵잠 건조를 국내에서 진행할 경우 국책사업 방식이 유력하다. 단일 민간 기업이 아닌 정부가 총괄해 여러 기업이 참여하는 형태다. 조선업계 관계자는 “잠수함은 세계적으로도 대부분 국책사업 형태로 추진되어 왔으며 건조뿐 아니라 운용 체계 구축과 기반 조성 등 복합적인 과제가 함께 요구된다”고 설명했다.