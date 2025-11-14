[헤럴드경제=임세준 기자] 완연한 늦가을 날씨가 연일 이어지며 전국적으로 단풍이 절정에 달하고 있다. 14일 오전 서울 종로구 경복궁 내 향원정 인근에 단풍이 울긋불긋 물들어 있다.


jun@heraldcorp.com