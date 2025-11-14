印 석유부 장관과 협력 확대 논의

HD현대는 13일 정기선(오른쪽) 회장이 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 하딥 싱(왼쪽) 푸리 인도 석유천연가스부 장관을 만나 상호 협력 확대 방안에 대해 논의했다고 14일 밝혔다.

이날 회담에는 구란갈랄 다스 주한 인도대사를 비롯해 에샤 스리바스타바 석유천연가스부 차관보, 락쉬마난 해운수로부 차관보, 아룬 쿠마 싱 인도 석유천연가스공사 회장, 마두 나이르 코친조선소 회장, 스실 쿠마 싱 구자라트주 딘다알 항만청장 등 공기업 대표이사(CEO) 및 조선·해운 주요 관계자가 참석했다.

인도 대표단 일행은 정기선 회장의 안내로 HD현대가 보유한 선박 설계·건조 역량, 스마트 조선소 운영 시스템에 대한 설명을 들었다. 이후 인도 조선업의 역량 향상과 선대 확대, 기술 발전을 위한 세부 협력 방안들을 모색했다.

인도 대표단의 방문은 현재 인도 정부가 핵심 과제 중 하나로 삼고 있는 ‘마리타임 암릿 칼 비전 2047’의 추진과 연결돼 있다. 인도는 해운·항만·조선·해양플랜트 산업 전반의 자립화와 경쟁력 강화를 목표로, 글로벌 5위권 조선 강국으로 도약한다는 계획을 세웠다. 상선 규모는 현재 1500척 규모에서 2500척으로 확대할 계획이다. 인도 정부는 목표 달성을 위해 약 240억달러(약 35조원) 규모의 예산을 투자할 예정이다. 지난달에는 선박 신조 사업 확대를 위해 80억달러(약 12조원) 규모의 지원 정책을 발표한 바 있다. 앞서 HD현대는 7월 인도 최대 국영 조선사인 코친조선소와 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다. 이번 MOU로 양사는 설계·구매 지원, 생산성 향상, 인적 역량 강화 등에서 협력을 추진하기로 했다.

정기선 회장은 “인도와의 굳건한 신뢰를 바탕으로 HD현대는 인도의 조선업 발전을 돕는 최고의 파트너가 될 것”이라며 “조선·해양 산업의 지속가능한 성장을 위해 HD현대는 글로벌 리더십을 지속 발휘해 나갈 것”이라고 강조했다.

하딥 싱 푸리 장관은 “HD현대는 인도의 해양 비전을 실현하는 데 있어 매우 중요한 동반자가 될 것”이라며 “인도 정부와 HD현대 간 정기적인 교류를 통해 협력 관계가 더욱 실질적으로 발전해 나가길 기대한다”고 말했다. 한영대 기자